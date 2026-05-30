ロバート秋山、多忙なダイアン津田を寝かしつける…場所はゴルフ場 “球を打ちたい津田”と局こえて異例
メ〜テレ『秋山の楽しすぎる約30分』と東海テレビ『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』が、局の垣根をこえて異例のコラボを果たす。きょう30日放送のロバート・秋山竜次による『秋山の楽しすぎる約30分』（深0：59 ※東海3県）は、「新感覚！ゴルフ場 芝生満喫バラエティ 芝生イイ〜ねっ！」第2弾で、ダイアン・津田篤宏が登場する。
【場面カット複数】楽しい…のか ゴルフ場の芝生を満喫するロバート秋山＆ダイアン津田ら
『秋山の楽しすぎる約30分』は、「秋山がやりたい企画を実現する」“とにかく楽しいだけ”の月1バラエティー番組。秋山は「ゴルフは未経験だが芝生は大好き」と豪語する。
今回は、競合する他局の『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』から、津田・森脇梨々夏、ティーチングプロの三浦桃香を迎え、ゴルフ場で 秋山が考案した数々の“オリジナル芝生満喫ゲーム”にチャレンジ。ゴルフ場を目の前にして球を打ちたい津田vsもっと芝を見てほしい秋山の攻防となる。
秋山は「球ばっかり追ってないでもっと芝生に癒やされた方がいい」と語り、ゴザを敷き、用意したサンドイッチと共に、木々のざわめきや鳥のさえずりなど、芝生の極上リラックス空間へとゲストを誘う。
さらに、“いま一番多忙なコメディアン”ダイアン津田を癒やすため、秋山が芝の上で寝かしつける。 果たして津田は 眠りにつくことができるのか。
「芝生イイ〜ねっ！」の人気クイズ（？）「ゴルフ場か？公園か？見抜け！」は、出題される芝生の写真を見て“ゴルフ場の芝”か“公園の芝”か見抜くクイズが、今回は三浦プロも含めて“ゴルフ番組”出演者にプレッシャーがかかる。
さらに今回、秋山が新たに考案したゲーム「芝メモリースコープ」が登場。30分番組にもかかわらず、次々と行われる“オリジナル芝生満喫ゲーム”の連続に、津田は「こんなのいつまでやるんですか!?」と“激怒”する事態となる。
6月放送予定の『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』には、秋山が出演予定。ゴルフ未経験の秋山は“ガチゴルフ番組”をどう乗り越えるのか。
■秋山竜次（ロバート）コメント
局の垣根を超えたコラボは めちゃくちゃうれしかったです。まさか1回しかやってない「芝生イイ〜ねっ！」が、3年続いてる人気のゴルフ番組「バーディーチャンす〜」とコラボしてもらえるなんて（笑）。ゴルフをやっている皆さんにも「芝をもっと見てほしい」と思っていたので、今回を通して、津田たちにも“芝の魅力”が少しでも伝わっていればうれしいです。
【場面カット複数】楽しい…のか ゴルフ場の芝生を満喫するロバート秋山＆ダイアン津田ら
『秋山の楽しすぎる約30分』は、「秋山がやりたい企画を実現する」“とにかく楽しいだけ”の月1バラエティー番組。秋山は「ゴルフは未経験だが芝生は大好き」と豪語する。
秋山は「球ばっかり追ってないでもっと芝生に癒やされた方がいい」と語り、ゴザを敷き、用意したサンドイッチと共に、木々のざわめきや鳥のさえずりなど、芝生の極上リラックス空間へとゲストを誘う。
さらに、“いま一番多忙なコメディアン”ダイアン津田を癒やすため、秋山が芝の上で寝かしつける。 果たして津田は 眠りにつくことができるのか。
「芝生イイ〜ねっ！」の人気クイズ（？）「ゴルフ場か？公園か？見抜け！」は、出題される芝生の写真を見て“ゴルフ場の芝”か“公園の芝”か見抜くクイズが、今回は三浦プロも含めて“ゴルフ番組”出演者にプレッシャーがかかる。
さらに今回、秋山が新たに考案したゲーム「芝メモリースコープ」が登場。30分番組にもかかわらず、次々と行われる“オリジナル芝生満喫ゲーム”の連続に、津田は「こんなのいつまでやるんですか!?」と“激怒”する事態となる。
6月放送予定の『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』には、秋山が出演予定。ゴルフ未経験の秋山は“ガチゴルフ番組”をどう乗り越えるのか。
■秋山竜次（ロバート）コメント
局の垣根を超えたコラボは めちゃくちゃうれしかったです。まさか1回しかやってない「芝生イイ〜ねっ！」が、3年続いてる人気のゴルフ番組「バーディーチャンす〜」とコラボしてもらえるなんて（笑）。ゴルフをやっている皆さんにも「芝をもっと見てほしい」と思っていたので、今回を通して、津田たちにも“芝の魅力”が少しでも伝わっていればうれしいです。