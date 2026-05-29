【「ポケモンカフェ」新メニュー・ショー】 6月17日～ 展開 実施店舗： 「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋） 「ポケモンカフェ OSAKA」（大阪・心斎橋） ※事前予約制

ポケモンは、「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋）と「ポケモンカフェ OSAKA」（大阪・心斎橋）にて6月17日より新メニューやショーを展開する。

今回の新メニューは、「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ ～チョコ＆ベリー～」（2,090円）「ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート」（2,530円）、「カビゴンのおひるね てりやきバーガー」（2,530円）に「ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー」（2,090円）などが販売される。

他にも、デザート・ドリンクとして「イーブイのカラフルフルーツパンケーキ」（2,090円）や「ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク」（1,375円）などがラインナップ。ドリンクを1杯注文するごとにステッカー「ポケモン30周年ロゴ（ポケモンカフェver.）」が1枚ランダムにもらえる。

また、ショーとしてはピカチュウといっしょにピカピカパフェをつくる「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」が開催。シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウのいずれかが登場する。上演時間は10分を予定している。

さらに、「ポケモンカフェ TOKYO」の店内がリニューアル予定となっており、前述のショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」のステージが新たに設置される。なお、各カフェは事前予約制となっている。

□「2026.05.11 ポケモンカフェの臨時休業期間及び予約受付再開日時のお知らせ」

「ポケモンカフェ TOKYO」「ポケモンカフェ OSAKA」新メニュー

「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ ～チョコ＆ベリー～」2,090円「ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート」2,530円「カビゴンのおひるね てりやきバーガー」2,530円「ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー」2,530円「イーブイのカラフルフルーツパンケーキ」2,090円「ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク」1,375円

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