「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」

アイドルグループ「AKB48」の伊藤百花さんは27日、横浜スタジアムで行われたDeNA-オリックス戦のセレモニアルピッチに登場し、見事なノーバウンド投球を披露した。大役後に自身のX（旧ツイッター）を更新して思いを告白。「ももちゃん凄いよ」「完璧で究極のアイドル」とファンも笑顔になった。

DeNAは26日からのオリックス3連戦を「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」として開催した。第2戦の27日はAKB48が様々なパフォーマンスを披露。始球式には、「顔面重要文化財」と称され、SNSでバズリまくっている新センターの伊藤さんが登場した。

DeNAの白ユニホームに可愛らしい白いミニスカートを合わせた衣装でマウンドに上がった。ペコリとお辞儀をしてから、大胆に足を高く上げる豪快なフォームで投球モーションに入る。大きく振りかぶって放たれた一球は、山なりな軌道を描きながらも、見事にノーバウンドで捕手のミットに収まり、場内は大歓声が起きた。

大役を終えて伊藤さんは自身のX（旧ツイッター）を更新し、「セレモニアルピッチではとっても緊張しましたが、なんと目標のノーバンで投げることができました 一緒に盛り上がってくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びを綴っている。

歌や走り、そして投球でも見せた大活躍に、SNS上のファンも大興奮の様子だ。「投げて走って歌って踊って大活躍ももちゃん」「ノーバンすごすぎたし本当に可愛かった」「フォームも綺麗で素晴らしかったよ」「ばちくそ可愛ええが」「とんでもなく小顔で凄い！」「え!? 誰すかこの可愛い子！」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）