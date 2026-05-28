「ドンキーコング64」が「NINTENDO 64 Nintendo Classics」に6月4日より追加！
任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online＋追加パック」の加入者向けコンテンツ「NINTENDO 64 Nintendo Classics」において、「ドンキーコング64」を6月4日より追加する。
「ドンキーコング64」は、1999年に発売されたNINTENDO 64用の3Dアクションゲーム。ドンキーコングとディディーコングに加え、タイニーコング、ランキーコング、力持ちのチャンキーコングが登場し、広大な8つのステージを舞台に、クレムリン軍とのバトルを繰り広げていく。
「Nintendo Switch Online＋追加パック」加入者であれば、追加料金無しで遊び放題となる。
(C) 1999 Nintendo