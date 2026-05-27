りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝長崎ヴェルカはきのうのGAME3で琉球を破り、初めてのリーグ制覇を成し遂げました。

日本一に王手をかけたヴェルカは序盤からエンジン全開で攻め込みます。

前半の流れを作ったのは馬場。

BABA BOOM(ババブーン)を決めると、ブラントリーやイヒョンジュンのスリーポイントなどで得点を重ね13点リードで前半を折り返します。

さらに、第3クオーターはスリーポイントが次々と決まります。

口火を切ったのはイヒョンジュン。

さらに熊谷、山口、ジョンソンもこれに続き計5本を沈めます。

第4クオーターは一時3点差まで詰め寄られますが、最後まで攻撃の手を緩めなかったヴェルカ。

72対64で勝利し、参入わずか5シーズン目でBリーグ王者となりました。

（馬場 雄大 選手）

「常に背中を押してくれた長崎のみなさんのために戦ってきたので、少し恩返しできたかなと思う」

「勝ったばーい！」

ハピネスアリーナから声援を送ったブースターは。

（ブースター）

「最高の景色をありがとうとしか言えない。もうみんな胸張って帰ってきて」

NIBでは、ヴェルカの日本一を記念して、午後4時45分から『NIB news every.スペシャル ヴェルカ日本一特番』を放送します。

27日午後7時から本拠地ハピネスアリーナで優勝報告会が開かれます。