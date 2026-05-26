EIZO株式会社は、31.5型のカラーマネージメント液晶モニター「ColorEdge CS3200X」を7月31日（金）に発売する。

4K UHD（3,840×2,160）での表示に対応したカラーマネージメントモニター。スタンダードモデルにあたる「ColorEdge CS」シリーズにおいて、これまで最大だった27型を上回る31.5型を採用した。

デジタルシネマ規格であるDCI-P3の色域を96%、Adobe RGBを99%カバー。カラーモードには、MacBookやiPhoneなどの基準となる色空間「Display P3」のほか、映像制作規格の「DCI-P3」や「BT.709」を標準搭載している。

また、放送向けのHLGと配信・映画制作向けのPQの両方のガンマ（EOTF）に対応し、制作用のHDR表示も可能としている。

デザイン面では、ColorEdgeシリーズとして初めて筐体の左右および上部の3辺にフレームレスデザインを採用した。ファンレスゆえの静音性もアピールする。

また、組み立て不要でマグネットで取り付けられる遮光フードがCSシリーズとして初めて標準で付属する。

インターフェースには、USB Type-C、DisplayPort、HDMIの入力端子を備える。USB Type-Cケーブル1本でPCへの70W給電、映像表示、USB信号の伝送が可能。側面には周辺機器接続用のUSBポートを4つ搭載している。

パネルサイズ：31.5型 解像度：4K UHD（3840×2160） 色域カバー率：DCI-P3 96%、Adobe RGB 99% 入力端子：USB Type-C、DisplayPort、HDMI 給電能力（USB Type-C）：最大70W 付属：遮光フード（マグネット取り付け方式） 直販価格：255,200円