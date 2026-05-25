お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（54）が、体調不良により休養することが先月28日、発表された。テレビとラジオを合わせて12本ものレギュラー番組を抱え、過労がたたったのではないかと指摘されている。日常生活の過酷さは、いかほどだったのか。

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最も忙しくてハードな日々

実は、日村より多くのテレビ番組に出演しているタレントは、それなりの人数が存在する。ニホンモニター社が調べた昨年の関東地方における出演本数ランキングで、日村は16位。ちなみに堂々の1位に輝いたのは彼の相方、設楽統（53）だった。

もっとも、キー局のプロデューサーによれば、

「日村さんは、最も忙しくてハードな日々を送っていたタレントです」

バナナマンの日村勇紀

仕事のキツさは、数字上の出演本数だけでは量れないというのだ。

「設楽さんをはじめとする出演本数ランキングの上位者は皆、同じ時間に連日、生放送される“帯番組”に出ている人たちです。もちろん、彼らも大変であることは変わりませんが、スタジオでのトークが主なため、体力的な負担はそこまで大きくない。生放送ゆえに出演時間もきっちりと決まっており、終わりが押すこともありません」（同）

「いつ寝ていたのか不思議」

一方の日村は、野外で収録する“ロケ番組”のレギュラーを数多く持っている。例えば、ピンでの出演は「ひむバス！」（NHK）や「バナナマン日村が歩く！ ウォーキングのひむ太郎」（BS朝日）。「バナナマンのせっかくグルメ!!」（TBS系）はコンビでの出演だが、ロケに出るのは日村ばかりだ。

「こうした“ロケ番組”は、とにかく手間と時間がかかります。まず、前日の夜から現地に泊まったり、当日の早朝に家を出発したりしなくてはいけません。そして、日が暮れるまで何カ所もの撮影現場を回る。丸一日を使い、やっと20〜30分のコーナーができれば御の字ですね」（前出のプロデューサー）

“ロケ番組”を3本もルーティンでこなすだけで相当な負担だったはずだが、日村は他にも大量の仕事を抱えていた。

「いつ寝ていたのか、不思議でなりません。活動の原点であるコント芸人の『バナナマン』としてほぼ毎年、ライブも開催していましたしね。働くことが好きなのは分かりますが、度を越していましたよ」（同）

コンビでレギュラー出演するバラエティー番組「バナナサンド」（TBS系）は、4月14日と5月5日の放送回が休養前の同日に収録されたものだった。いずれも日村の顔が腫れ、血色が悪いように見える。実際、前者の放送回では設楽から「ボテッとして、赤黒くなっちゃってどうしたの？」と、冗談めかして心配されたほどだった。

夫婦共倒れのリスク

日村の妻でフリーアナウンサーの神田愛花（45）は先月29日、休養が決まった夫についてSNSで〈食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる〉とコメントした。

スポーツ紙の芸能担当記者が言うには、

「日村が超の付く売れっ子となった背景には、内助の功がありました。好感度の高い元NHKアナの神田が、至る所でお惚気（のろけ）エピソードを披露してくれたからです。そんな彼女も、日村に負けず劣らずの仕事量を誇りますが、ギョーカイでは今、夫婦共倒れになるリスクが心配されています。神田がテレビ出演に夫の世話にと、頑張り過ぎてしまいそうだからです」

お互い生真面目でワーカホリックという意味では、似た者同士の夫婦。そこは何事もほどほどに。

「週刊新潮」2026年5月21日号 掲載