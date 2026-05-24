aillyが、2026年8月21日(金)にライブイベント＜コトダマ “其の一”＞を開催することを発表した。

本公演は”ライブ(音楽)✕落語✕トークの融合”をテーマに、aillyが愛してやまない”音楽“、”落語“、そして彼女が紡ぐ”言葉“の魅力を詰め込んだイベント。 当日はライブパフォーマンスに加え、各公演のゲストとして落語家の蝶花楼桃花と柳亭小痴楽が出演する。両名による落語披露のほか、ailly本人も一席を披露予定とのことだ。

▲蝶花楼桃花 ▲柳亭小痴楽

また、6月3日(水)にリリースする配信シングル「B.T.G」がTikTok・YouTubeプレビューで5月25日(月)より先行配信されることもあわせて発表された。

さらに、アンジェリーナ1/3としては第63回ギャラクシー賞ラジオ部門「DJパーソナリティ賞」を受賞。6月1日(月)に開催される第63回ギャラクシー賞贈賞式直後には、生配信を行うことを発表した。配信中にサプライズも用意しているとの事なので、詳細はぜひSNSでチェックしてほしい。

■配信シングル「B.T.G」(読み：ビート・ザ・ゲーム)

2026年6月3日(水)リリース

Pre-add/Pre-save https://lnk.to/pre_b.t.g TikTok先行配信 https://www.tiktok.com/music/-7642676624183101441

YouTubeショートプレビュー https://www.youtube.com/watch?v=gJw4BH6rInk

■フリーライブ＜Hello ailly!! Free Live〜あいりがとう〜＞

2026.6.07（日）16:30〜

渋谷ヒカリエデッキ 4F イベントスクエア

出演：ailly / 北澤ゆうほ (the peggies/Q.I.S.)

※観覧無料