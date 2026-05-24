安定した価格で、家計の強い味方になる食材「モヤシ」。今回は、SNSでレシピが人気の料理研究家・まるみキッチンさんに、「モヤシのとろとろ中華スープ」のレシピを教えてもらいました。

とろとろがたまらない！ひと手間で大満足のモヤシスープに

レンジでできる簡単スープは、とろみ効果でモヤシだけでも大満足！ ゴマ油で香りよく仕上げます。

●モヤシのとろとろ中華スープ

【材料（4人分）】

モヤシ 1袋（200g）

A［水2カップ 顆粒鶏ガラスープの素大さじ1］

B［水大さじ2 片栗粉大さじ1］

ゴマ油 適量

万能ネギ 適量

⇒小口切り



【つくり方】

（1） レンチンする

大きめの耐熱ボウルにモヤシとAを入れて混ぜ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で4分加熱する。

（2） とろみをつける

一度取り出し、混ぜ合わせたBの水溶き片栗粉を加えて素早く混ぜ、さらに電子レンジ（600W）で1分加熱する。

（3） 仕上げる

器に盛ってゴマ油を回しかけ、万能ネギをのせる。

［1人分38kcal］

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります。火どおりに不安がある場合は、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 電子レンジの機種や、肉などの素材の大きさにより火のとおりに差が出ます。表記の加熱時間で火が中までとおっているか確認し、とおっていないようであれば、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってからレンジから取り出すなどご注意ください