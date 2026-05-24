森下は「3番・左翼」で先発出場

■巨人 ー 阪神（24日・東京ドーム）

阪神・森下翔太外野手は24日、東京ドームで行われた巨人戦に「3番・左翼」で先発出場。2回には長打性の打球を、自らの強肩でアウトに変える衝撃のプレーを披露した。「素晴らしくて声出た」「さすがにえぐすぎんか」とファンの度肝を抜いた。

森下は今季初めて左翼で先発出場となった。代わって右翼には佐藤輝明内野手が入り、プロ入り以来、左翼で出場していたドラフト1位ルーキーの立石正広内野手が三塁に入った。

0-0で迎えた2回。才木浩人投手は先頭のボビー・ダルベック内野手に立石の横を抜く強烈な打球を飛ばされた。ボールが転々し、ダルベックは二塁を狙った。しかし、これを阻止したのが背番号1の森下だ。

左翼後方から強烈な強烈なスローイング。ノーバウンドで二塁まで到達し、打者走者を悠々とアウトにした。才木は脱帽して感謝。阪神ファンは大歓声の一方で巨人ファンからはため息がもれた。

衝撃のプレーにSNS上でも喝采の声が上がった。「森下レフトもええやん サイコー」「森下肩まで持ってんのチート性能すぎ」「爆肩森下えぐいって」「ナイスすぎる！」「何今の!! やばすぎ！」「森下の肩に何度救われたか……」「森下のレフト守備、惚れてまうやろ」と反響が寄せられている。（Full-Count編集部）