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YouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【50代ぽっこりお腹改善】海藻でお腹スッキリ。簡単作り置き３品。便秘解消」と題した動画を公開しました。

動画では、ぽっこりお腹や便秘の悩みを解消するために、

海藻をたっぷり使った簡単に作れる作り置きレシピ3品を紹介しています。



動画で調理されたのは、「レンジで簡単ひじき煮」「わかめと小松菜のナムル」「青のり香る鶏もも焼き」の3品です。



ひじき煮は、耐熱ボウルに材料を入れて電子レンジで加熱するだけで完成。

出演者は「作り置きしておくと、さっと忙しい時も出せるからめちゃくちゃ便利です」と語り、お弁当のおかずにも最適だとおすすめしました。



わかめと小松菜のナムルでは、小松菜の栄養価の高さを解説しつつ、

野菜そのものを「自然のサプリ」と表現。

「1つにいっぱい栄養素がそれぞれ入っていて、それが体の中で上手に作用してくれる」と、自然食材のメリットを熱弁しています。

鶏もも焼きでは、カロリーダウンのために皮や皮下脂肪を取り除く下処理のポイントを丁寧に解説しました。



実食の場面では、海藻に含まれる水溶性食物繊維について「腸の中でゼリー状にしてくれて、チュルンって出すことができる」と、便秘解消のメカニズムを分かりやすく説明しています。

海藻を日々の献立に取り入れて、美味しく健康的な体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［レンジで簡単！ひじき煮の材料］

・乾燥ひじき 10g

・ニンジン 1本

・むき枝豆 50g

・砂糖 大さじ1

・しょうゆ 大さじ1

・酒 小さじ2

・ごま油 小さじ1

・水 120ml



［レンジで簡単！ひじき煮の作り方］

1. ニンジンを千切りにする。

2. 耐熱ボウルにニンジン、水戻し不要の乾燥ひじき、砂糖、しょうゆ、酒、ごま油、水を入れる。

3. ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で5分加熱する。

4. レンジから取り出し、全体を混ぜ合わせる。

5. 冷めて味が馴染んだら、枝豆を加えて混ぜる。



［わかめと小松菜のナムルの材料］

・乾燥わかめ 6g

・小松菜 3束

・塩 3g

・にんにくチューブ 小さじ1

・ごま 小さじ1



［わかめと小松菜のナムルの作り方］

1. 乾燥わかめを水で戻し、水気をしっかりと絞る。

2. 小松菜を約5cm幅に切る。

3. ボウルにわかめと小松菜、塩を入れ、手でしんなりするまで揉み込む。

4. にんにくチューブとごまを加え、全体を和える。



［青のり香る！鶏もも焼きの材料］

・鶏もも肉 1枚

・塩コショウ 少々

・コンソメ 約3g

・片栗粉 大さじ1

・しょうゆ 小さじ1

・カレー粉 小さじ2

・青のり 適量



［青のり香る！鶏もも焼きの作り方］

1. 鶏もも肉の皮と黄色い皮下脂肪を取り除き、一口大に切る。

2. 調理用ビニール袋に鶏肉を入れ、塩コショウ、コンソメを加えてよく揉み込む。

3. 片栗粉を加え、袋を振って全体にまぶす。

4. フライパンにオーブンペーパーを敷き、油をひかずに鶏肉を並べて火をつける。

5. 蓋をして4分焼く。

6. 肉を裏返し、再び蓋をして3分焼く。

7. しょうゆ、カレー粉を加えて絡める。

8. 火を止め、仕上げに青のりをまぶす。