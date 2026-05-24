伊東純也が今季6点目に横山歩夢がベルギー1部初ゴール！…ゲンクがPO2首位通過でECL予選出場決定戦へ

得点力も◎ 見事なターンから振り向きざまの一閃⚡️ 🇯🇵伊東純也 シーズン最終戦で今季6点目 🇧🇪ベルギーリーグ プレーオフ2 🆚ルーヴェン×ヘンク 📺DAZN ライブ配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/qzqxPyRRya

この日を待っていた🙌



シーズン最終戦でついに飛び出した！

🇯🇵横山歩夢 ベルギーリーグ初ゴール㊗️



クロスに冷静な右足フィニッシュで

ついに伊東純也との“日本人両翼弾”が実現👏



🇧🇪ベルギーリーグ プレーオフ2

🆚ルーヴェン×ヘンク

📺DAZN ライブ配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/YrJKMRU4WX