3月から5月頃に出回る春キャベツは、葉はやわらかく、みずみずしいのが特徴。今回は、料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんに、春キャベツを使った副菜「キャベツの浅漬け」「キャベツと桜エビのナムル」のレシピを紹介していただきます。忙しい日も手間なくつくれて、常備菜にもおすすめです。

「春キャベツ」をおいしく食べるコツ

春キャベツは色がきれいで、歯ごたえが軽やか。葉野菜特有の青味もさわやかです。生食や塩もみ、さっと焼くなど、ぜひ適した調理法で食べてください。冬キャベツは逆に、煮込むとほろっとして甘くなります。

●「切りおき」すれば日々のおかずづくりに大活躍

毎日食べても飽きないおいしさがキャベツのいいところ。大きめのざく切りにして保存袋に入れ、冷蔵庫に入れておけば4〜5日もちます。みそ汁や炒め物の具に、出してすぐ使えてとっても便利です。

切って調味料をもみこむだけで完成

漬物なら外葉や芯もおいしく食べられます。

●キャベツの浅漬け

【材料（つくりやすい分量）】

キャベツ 1／4個（200g）

ニンジン 20g

青ジソ 10枚

A［だし汁1／2カップ 酢大さじ1と1／2 薄口しょうゆ大さじ1／2 砂糖、塩各小さじ1］



【つくり方】

（1） キャベツの芯はかたい部分を除いて薄切りにし、葉はざく切りにする。ニンジンと青ジソはそれぞれ細切りにする。

（2） 保存袋にAを入れ、（1）のキャベツとニンジン、青ジソを加える。袋の上から軽くもみ、しんなりしたら空気を抜きながら袋の口を閉じ、冷蔵庫で30分ほどおく。

［冷蔵で4〜5日間保存可能］

レンチンでつくれるお手軽副菜

くたっとキャベツにゴマとエビの香りがアクセントに。

●キャベツと桜エビのナムル

【材料（つくりやすい分量）】

【つくり方】

キャベツ 1／4個（200g） 桜エビ（乾燥） 大さじ1 A［顆粒鶏ガラスープの素小さじ1 塩、いりゴマ（白）各小さじ1／4 ゴマ油大さじ1］

（1） キャベツはざく切りにする。

（2） 耐熱ボウルに（1）のキャベツを入れ、水大さじ1（分量外）をふって桜エビをのせる。ラップをふんわりとかけて電子レンジ（600W）で3分30秒加熱する。出た水分を捨て、熱いうちにAを加えて混ぜる。

［冷蔵で3日間ほど保存可能］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう