くり返しつくりたい「キャベツの副菜」レシピ2つ。火を使わず完成、忙しい日のプラス一品に
3月から5月頃に出回る春キャベツは、葉はやわらかく、みずみずしいのが特徴。今回は、料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんに、春キャベツを使った副菜「キャベツの浅漬け」「キャベツと桜エビのナムル」のレシピを紹介していただきます。忙しい日も手間なくつくれて、常備菜にもおすすめです。
「春キャベツ」をおいしく食べるコツ
春キャベツは色がきれいで、歯ごたえが軽やか。葉野菜特有の青味もさわやかです。生食や塩もみ、さっと焼くなど、ぜひ適した調理法で食べてください。冬キャベツは逆に、煮込むとほろっとして甘くなります。
●「切りおき」すれば日々のおかずづくりに大活躍
毎日食べても飽きないおいしさがキャベツのいいところ。大きめのざく切りにして保存袋に入れ、冷蔵庫に入れておけば4〜5日もちます。みそ汁や炒め物の具に、出してすぐ使えてとっても便利です。
切って調味料をもみこむだけで完成
漬物なら外葉や芯もおいしく食べられます。
●キャベツの浅漬け
【材料（つくりやすい分量）】
キャベツ 1／4個（200g）
ニンジン 20g
青ジソ 10枚
A［だし汁1／2カップ 酢大さじ1と1／2 薄口しょうゆ大さじ1／2 砂糖、塩各小さじ1］
【つくり方】
（1） キャベツの芯はかたい部分を除いて薄切りにし、葉はざく切りにする。ニンジンと青ジソはそれぞれ細切りにする。
（2） 保存袋にAを入れ、（1）のキャベツとニンジン、青ジソを加える。袋の上から軽くもみ、しんなりしたら空気を抜きながら袋の口を閉じ、冷蔵庫で30分ほどおく。
［冷蔵で4〜5日間保存可能］
レンチンでつくれるお手軽副菜
くたっとキャベツにゴマとエビの香りがアクセントに。
●キャベツと桜エビのナムル
【材料（つくりやすい分量）】キャベツ 1／4個（200g） 桜エビ（乾燥） 大さじ1 A［顆粒鶏ガラスープの素小さじ1 塩、いりゴマ（白）各小さじ1／4 ゴマ油大さじ1］
【つくり方】
（1） キャベツはざく切りにする。
（2） 耐熱ボウルに（1）のキャベツを入れ、水大さじ1（分量外）をふって桜エビをのせる。ラップをふんわりとかけて電子レンジ（600W）で3分30秒加熱する。出た水分を捨て、熱いうちにAを加えて混ぜる。
［冷蔵で3日間ほど保存可能］
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう