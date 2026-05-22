XG、ドジャーススタジアムでの始球式が決定｜ワールドツアー北米公演の詳細も発表

7人組アーティストグループ・XGが、現地時間5月31日に、ドジャーススタジアム（ロサンゼルス）で開催されるロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合で始球式を務めることがアナウンスされた。また、自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の北米公演の詳細も発表した。

2月6日からスタートした本ツアーの日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京の8都市で16公演を行い、ファイナルとなった4月の東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）では、3日間で約3.5万人を動員。

海外公演は、7月19日にバンコク（IMPACT Arena）、7月22日にマニラ（SM Mall of Asia Arena）、8月2日に香港（AsiaWorld-Expo Hall 10）、10月12日にメルボルン（Rod Laver Arena）、10月14日にシドニー（Qudos Bank Arena）、10月17日に台北（Taipei Arena）にてアジア、オーストラリア公演が開催されることが既に発表されている。

新たに発表された北米地域公演では、11月3日（現地時間）のオークランドを皮切りに、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラス、そしてメキシコシティを巡る全7公演を行う。

XG WORLD TOUR: THE CORE

XGは今後、6月6日にロンドン（イギリス）・ウェンブリー・スタジアムで開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル「Capital’s Summertime Ball（キャピタルズ・サマータイム・ボール）2026」に出演予定。

また、現地時間8月8日にアメリカ・ロサンゼルスのパサデナ・The Rose Bowlで開催される人気音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival（ヘッド・イン・ザ・クラウズ・ミュージック＆アーツ・フェスティバル）」には、セカンドヘッドライナーとして出演する。

さらに国内においても、7月25日に国内最大級の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL（フジロックフェスティバル）」、9月12日に「ROCK IN JAPAN FESTIVAL（ロック・イン・ジャパン・フェスティバル）2026」に出演することが決まっており、日本と海外でボーダーレスに活動の幅を拡大し続けている。

【ツアー情報】

XG WORLD TOUR: THE CORE

ASIA／AUSTRALIA2026年7月19日（日）【バンコク】IMPACT Arena2026年7月22日 (水）【マニラ】SM Mall of Asia Arena2026年8月2日（日）【香港】AsiaWorld-Expo Hall 102026年10月12日 (月) 【メルボルン】Rod Laver Arena2026年10月14日（水）【シドニー】Qudos Bank Arena2026年10月17日（土）【台北】Taipei Arena

NORTH AMERICA2026年11月3日（火）【オークランド】Oakland Arena2026年11月5日（木）【ロサンゼルス】Crypto.com Arena2026年11月9日（月）【シカゴ】United Center2026年11月12日（木）【ハミルトン】TD Coliseum2026年11月14日（土）【ニューアーク】Prudential Center2026年11月17日（木）【ダラス】American Airlines Center2026年11月22日（日）【メキシコシティ】Arena Ciudad De Mexico

XG WORLD TOUR: THE CORE Special Websitehttps://xgalx.com/xg/tour/thecore/