◆◇祝おうちごはん10周年◇◆今年は特別イベントの開催が決定しました！

おうちごはんは2026年5月20日に10周年を迎えました。これもひとえにいつも応援してくださっているみなさまのおかげです！いつもありがとうございます。昨年のアンケートでたくさんのリクエストをいただいていたリアルイベント。みなさまの声をきっかけに、秋ごろ開催することが決定しました！

おうちごはんが10歳になりました！

2016年に「いつもの“ いただきます ”を楽しく。」をコンセプトにスタートしたおうちごはんが、このたび10歳になりました。





お写真や情報、商品提供や記事執筆にご協力いただいている企業様やみなさまの支えがあってこそ。 この場を借りて、改めて本当にいつもありがとうございます！

この節目の年を記念して、おうちごはんでは特別なイベントの開催が決定しました♪

いつも支えてくださるみなさまといっしょに「10歳」のお祝いができればと考えております。

特別イベントについて

ABCクッキングスタジオ×おうちごはんでイベント開催決定！

昨年のアンケートで届いた声をきっかけに、ついに「リアルイベント」が実現することになりました！



ABCクッキングスタジオ×おうちごはんで、イベントを秋ごろ開催します。抽選でご参加いただける特別な機会としてご用意する予定です。素敵なプレゼントがもらえるかも…!?



応募方法や参加条件、定員などの詳細については、改めて告知いたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください♪



※おうちごはんLover会員の方を対象とした募集となります。事前のご登録もぜひご検討ください！

11年目もどうぞよろしくお願いします！

11年目に突入するおうちごはんですが、このイベントを機にリアルイベントでLover会員のみなさんとお会いできる機会を増やしていけたらと考えております。



また、「#おうちごはんlover」「#おうちごはんクリエイティ部」の投稿からのピックアップ記事をはじめ、みなさまに楽しんでもらえる企画やアイデアを発信し、引き続き前進していきたいと思います。



イベントの詳細や応募方法については、今後おうちごはんの記事やInstagram（@ouchigohan.jp）で順次お知らせしていきますので、ぜひチェックしてくださいね。



編集部一同、みなさまとお会いできる日を楽しみにしています。

11年目の「おうちごはん」もどうぞよろしくお願いします！