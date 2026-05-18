Nissy(西島隆弘)がアニバーサリーイヤーを記念し、「Nissy Birthday Entertainment 2026」を始動することが決定した。

2度目の全国6大ドームツアーを完走し、総動員数約45万人を熱狂の渦に巻き込んだNissyが、新たなイベントを開催する。

第1弾として発表されたのは、9月18日(金)〜23日(水)の6日間、ぴあアリーナMMにて全8公演行われる、Nissy史上初となるプレミアムイベント。

公演ごとに異なる内容を展開する今回のイベントでは、何が起こるかわからないゲーム企画や、ここでしか聞けないトーク企画など、Nissyのさまざまな魅力を楽しめる内容となりそうだ。

なお、昨年行った声帯手術後の治療経過を考慮し、本イベントは歌唱パフォーマンスを行わない構成で開催される予定とのことだ。

■公演概要

「Nissy Birthday Entertainment 2026」

※イベントタイトルは後日発表予定 【会場】

ぴあアリーナMM 【公演日程】

2026年9月18日(金) 開場17:00 開演18:00

2026年9月19日(土) 開場15:00 開演16:00

2026年9月20日(日) [1部]開場13:00 開演14:00 / [2部]開場17:00 開演18:00

2026年9月21日(月祝) 開場15:00 開演16:00

2026年9月22日(火祝) [1部]開場13:00 開演14:00 / [2部]開場17:00 開演18:00

2026年9月23日(水祝) 開場15:00 開演16:00 ■チケット料金

【一般指定席】\12,000-(税込) 【VIP Nissyシート】\24,000-(税込)

※一般指定席からのアップグレードを予定。

【プレミアムNissyシート】\19,000-(税込)

※一般指定席からのアップグレードを予定。

【小学生以下応援チケット】\4,000-(税込) ［若干数］

※一般発売日以降の販売を予定。

※3歳以上有料、3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料。(ただし席が必要な場合は有料)

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売禁止 Nissy公式会員サイト【Nissy Entertainment Park会員チケット先行受付(抽選)】

2026年5月18日(月)15:00〜2026年5月27日(水)23:59

Nissy Entertainment Park：https://nissy-enter.com/