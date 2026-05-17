家計の味方「モヤシと魚肉ソーセージの中華炒め」レシピ。香ばしさとうま味がたまらない
年中、安価で手に入るお助け食材の「もやし」。今回は、やる気1％でもおいしくできるレシピをSNSで配信している、料理研究家のまるみキッチンさんに、炒めるだけでOKの「モヤシとギョニソ（魚肉ソーセージ）の中華炒め」のレシピを教えてもらいました。
家計の強い味方、モヤシを魚肉ソーセージと合わせて
魚肉ソーセージは炒めて、香ばしさ＆うま味をアップ。シンプルだけど、間違いなくおいしいモヤシ炒めをぜひ！
●モヤシとギョニソの中華炒め
【材料（4人分）】
モヤシ 1袋（200g）
魚肉ソーセージ 1本
⇒斜め切り
ゴマ油 適量
ニンニク 小さじ1
⇒みじん切り
顆粒鶏ガラスープの素 大さじ1／2
【つくり方】
（1） 炒める
フライパンにゴマ油を熱し、モヤシ、魚肉ソーセージを入れて強火でさっと炒める。
（2） 仕上げる
ニンニク、顆粒鶏ガラスープの素を加え、さっと炒め合わせる。
［1人分75kcal］
※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう