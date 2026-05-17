年中、安価で手に入るお助け食材の「もやし」。今回は、やる気1％でもおいしくできるレシピをSNSで配信している、料理研究家のまるみキッチンさんに、炒めるだけでOKの「モヤシとギョニソ（魚肉ソーセージ）の中華炒め」のレシピを教えてもらいました。

家計の強い味方、モヤシを魚肉ソーセージと合わせて

魚肉ソーセージは炒めて、香ばしさ＆うま味をアップ。シンプルだけど、間違いなくおいしいモヤシ炒めをぜひ！

●モヤシとギョニソの中華炒め

【材料（4人分）】

モヤシ 1袋（200g）

魚肉ソーセージ 1本

⇒斜め切り

ゴマ油 適量

ニンニク 小さじ1

⇒みじん切り

顆粒鶏ガラスープの素 大さじ1／2



【つくり方】

（1） 炒める

フライパンにゴマ油を熱し、モヤシ、魚肉ソーセージを入れて強火でさっと炒める。

（2） 仕上げる

ニンニク、顆粒鶏ガラスープの素を加え、さっと炒め合わせる。

［1人分75kcal］

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう