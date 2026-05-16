Perfume、ドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』主題歌の「コールドスリープ」配信リリース＆楽曲ティザー公開
Perfumeが、結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の主題歌である「コールドスリープ」を、映画公開日である2026年5月15日に配信リリースした。
また映画公開を記念して、主題歌「コールドスリープ」の楽曲ティザー映像が本日公開された。
ティザー映像では、ドキュメンタリー映画で描かれた各シーンと、周年の締めくくりとなった＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞のライブ映像が交差しながら、長年第一線を走り続けてきたPerfumeが、節目となる25周年を迎える中で下した決断“コールドスリープ”に至るまでの過程、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そしてPerfumeの未来への選択が、楽曲「コールドスリープ」のサウンドと共に収められた映像内容になっているという。
現在、映画公開に併せてプロジェクト「Perfume AFTER SIGNAL PROJECT」が進行中だ。本作を受け取った観客の“感想（SIGNAL）”を起点に作品体験が広がっていく取り組みとなっているので、映画を観たあなたの“SIGNAL”をぜひ発信していただきたい。
また5月27日には、結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー＜Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1＞ファイナル公演と、周年の締めくくりとなった＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞を収録したPerfumeの節目を象徴する2つの公演が、完全版として映像作品が発売される。
こちらの特典映像では、各地のMCや「P.T.A.のコーナー」ハイライト、アリーナツアーから厳選されたパフォーマンス映像、東京ドーム公演1日目のMCなど、約147分に及ぶ映像が収録される。なお、本作は完全版に加え、アリーナツアーおよび東京ドーム公演をそれぞれ単体で楽しめる通常盤も同時リリースされる。
◾️「コールドスリープ」
2026年5月15日（金）配信リリース
配信：https://prfm.lnk.to/cold_sleep
※『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』主題歌
◾️ライブ映像作品『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス”』
2026年5月27日（水）リリース
詳細：https://lnk.to/prfm_2025AN
◆Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” −完全版−
＜Blu-ray＞
価格：\15,800（税込）
品番：UPXP-1018
仕様：Blu-ray3枚組 / 三方背BOX / デジパック / フォトブックレット
＜DVD＞
価格：\13,800（税込）
品番：UPBP-1018
仕様：DVD4枚組 / 三方背BOX / デジパック / フォトブックレット
※ブックレット52P
＜収録内容＞
Disc 1：Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1
The Light
ラヴ・クラウド
Cosmic Treat
Starlight Dreams
IMA IMA IMA
すみっコディスコ
Morning Cruising
タイムカプセル
時空花
メビウス
Cling Cling
NIGHT FLIGHT
コンピューターシティ
「P.T.A.」のコーナー
FAKE IT
ワンルーム・ディスコ
ナチュラルに恋して
Miracle Worker
Flow
ネビュラロマンス
Disc 2：Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME
GAME
再生
Cipher
再起動世界
ネビュラロマンス
エレクトロ・ワールド
ソーラ・ウィンド
Virtual Fantasy
FUSION
Perfumeの掟2025
Flow
Teenage Dreams
Human Factory - 電造人間 -
Moon
exit
Perfume ZO/Z5 Reeeeemix
ポリリズム / Butterfly / edge / チョコレイト・ディスコ
「P.T.A.」のコーナー
NIGHT FLIGHT / MY COLOR
巡ループ
GISHIKI
Disc 3：特典映像 (約147分収録)
“ネビュラロマンス” Episode 1ご当地MC＆P.T.A.のコーナー ハイライト
“ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME MC -Day 1-
他
◆通常盤（アリーナツアー）
Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1
＜Blu-ray＞
価格：\5,940（税込）
品番：UPXP-1019
仕様：Blu-ray1枚
＜DVD＞
価格：\4,840（税込）
品番：UPBP-1019
仕様：DVD1枚
＜収録内容＞
アリーナツアー「Episode 1」本編を収録（完全版Disc1と同内容）
◆通常盤（東京ドーム）
Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME
＜Blu-ray＞
価格：\5,940（税込）
品番：UPXP-1020
仕様：Blu-ray1枚
＜DVD＞
価格：\4,840（税込）
品番：UPBP-1020/1
仕様：DVD2枚組
＜収録内容＞
東京ドーム公演本編を収録（完全版Disc2と同内容）