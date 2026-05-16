Perfumeが、結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の主題歌である「コールドスリープ」を、映画公開日である2026年5月15日に配信リリースした。

また映画公開を記念して、主題歌「コールドスリープ」の楽曲ティザー映像が本日公開された。

ティザー映像では、ドキュメンタリー映画で描かれた各シーンと、周年の締めくくりとなった＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞のライブ映像が交差しながら、長年第一線を走り続けてきたPerfumeが、節目となる25周年を迎える中で下した決断“コールドスリープ”に至るまでの過程、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そしてPerfumeの未来への選択が、楽曲「コールドスリープ」のサウンドと共に収められた映像内容になっているという。

現在、映画公開に併せてプロジェクト「Perfume AFTER SIGNAL PROJECT」が進行中だ。本作を受け取った観客の“感想（SIGNAL）”を起点に作品体験が広がっていく取り組みとなっているので、映画を観たあなたの“SIGNAL”をぜひ発信していただきたい。

また5月27日には、結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー＜Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1＞ファイナル公演と、周年の締めくくりとなった＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞を収録したPerfumeの節目を象徴する2つの公演が、完全版として映像作品が発売される。

こちらの特典映像では、各地のMCや「P.T.A.のコーナー」ハイライト、アリーナツアーから厳選されたパフォーマンス映像、東京ドーム公演1日目のMCなど、約147分に及ぶ映像が収録される。なお、本作は完全版に加え、アリーナツアーおよび東京ドーム公演をそれぞれ単体で楽しめる通常盤も同時リリースされる。