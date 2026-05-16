【サイボーグ009 ネメシス】島村ジョーは梶裕貴！ キャラクター集結ビジュアルも公開
2026年夏に配信予定の新作アニメーション『サイボーグ009 ネメシス』。主人公の島村ジョーが梶裕貴に決定し、コメントが到着。あわせて新キャラクター集結のビジュアルが公開された。
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。
1964年7月19日に『少年キング』で連載開始されてから、各雑誌に30年以上も連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎のライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
この度、主人公の島村ジョーが梶裕貴に決定し、コメントが到着。あわせて新キャラクター集結のビジュアルが公開された。
島村ジョー役に決まった梶裕貴は本作について「今この時代に再びアニメ化する意義も強く感じています。AIテクノロジーが存在感を増す現代だからこそ、『人間とはなんたるか？』を描いたストーリーが、深く胸に響きました」とコメント。島村ジョーについては「どこか自分と近い部分も感じつつ、同時に『こうありたい』と思えるような、憧れの人物像です。」と明かし、「畏れ多く感じつつも、それ以上に嬉しく、光栄に思っております。」と声を当てる喜びを噛み締める。
そして、重力を操るサイボーグ・グラビトンが率いるサイボーグ集団「ネメシス」のメンバー勢揃いのビジュアルが公開。
N009／グラビトン（CV：中村悠一）を先頭に、N001／ミュウ（CV：日高里菜）、N002／ブリザード（CV：細谷佳正）、N003／クラック（CV：神谷浩史）、N004／オプロ（CV：井上喜久子）、N005／アスピダ（CV：稲田徹）、N006／ブリッツ（CV：若山詩音）、N007／モーフィン（CV：内田真礼）、N008／デプス（CV：佐倉綾音） が並んでいる。まるでネオンのように闇に浮かび上がるスーツはそれぞれ異なるカラーリングで強烈な存在感を放ち、それに身を包む9人が異能の集団であることを暗示させる。
配信までもう少し、お楽しみに。
＞＞＞キャラクター集結ビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）石森プロ
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。
1964年7月19日に『少年キング』で連載開始されてから、各雑誌に30年以上も連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎のライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
島村ジョー役に決まった梶裕貴は本作について「今この時代に再びアニメ化する意義も強く感じています。AIテクノロジーが存在感を増す現代だからこそ、『人間とはなんたるか？』を描いたストーリーが、深く胸に響きました」とコメント。島村ジョーについては「どこか自分と近い部分も感じつつ、同時に『こうありたい』と思えるような、憧れの人物像です。」と明かし、「畏れ多く感じつつも、それ以上に嬉しく、光栄に思っております。」と声を当てる喜びを噛み締める。
そして、重力を操るサイボーグ・グラビトンが率いるサイボーグ集団「ネメシス」のメンバー勢揃いのビジュアルが公開。
N009／グラビトン（CV：中村悠一）を先頭に、N001／ミュウ（CV：日高里菜）、N002／ブリザード（CV：細谷佳正）、N003／クラック（CV：神谷浩史）、N004／オプロ（CV：井上喜久子）、N005／アスピダ（CV：稲田徹）、N006／ブリッツ（CV：若山詩音）、N007／モーフィン（CV：内田真礼）、N008／デプス（CV：佐倉綾音） が並んでいる。まるでネオンのように闇に浮かび上がるスーツはそれぞれ異なるカラーリングで強烈な存在感を放ち、それに身を包む9人が異能の集団であることを暗示させる。
配信までもう少し、お楽しみに。
＞＞＞キャラクター集結ビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）石森プロ
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