ゴールデンウィークを目の前に控えた4月27日、ミスタードーナツが「サクぽふん」という”新感覚エアリードーナツ”を期間限定で発売しました。

外側の「サクサク」食感と中の「ぽふん」食感が最大の特長であるサクぽふんは、ミルクシュガーとカスタードシュガーの2種で、価格はともにテイクアウト248円、イートイン253円（税込）となっています。

サクぽふん「サクぽふんにもう夢中」篇（YouTube）

https://youtu.be/rflsGTZ9PYA



販売開始以降「おかげさまで多くのお客様に楽しんでいただいております」というミスタードーナツの広報担当者に、詳しい話を聞いてみました。

台湾ドーナツをヒントに開発した理由

ミスタードーナツでは食感を通じて「わざわざ行きたくなる、つい誰かに言いたくなる」ようなドーナツ開発に取り組んでおります。

その中で生地プラスαが新しい食感につながるのではないかと考え、台湾ドーナツに着目し、今までに食べたことのないドーナツ生地と衣の一体感による新食感ドーナツの開発に着手いたしました。



台湾ドーナツの特徴

台湾ドーナツの特長は、生地に薄い衣をつけて揚げていることです。

生地プラスαの新しい食感を模索する中で台湾ドーナツに着目し、今までに食べたことのない、ドーナツ生地と衣の一体感による新食感ドーナツでお客様に楽しんでいただけるのではないかと考えました。

ぽふん食感とは

「ぽふん」食感は軽やかな口当たりの食感を表しており、「ふわふわ/もちもち」とは異なる食感です。外側の「サクサク」食感との組み合わせで新感覚エアリー食感を楽しんでいただけることをお伝えしたく、「サクぽふん」と命名しております。

開発秘話

シンプルな商品がゆえに外と中の生地のバランスにこだわり、調整に苦労しました。

中の生地が油っこくなったり、重くなったり、外の生地も衣がすぐにサクサク感を失いギシギシした食感になったり、ボロボロと崩れ落ちしまうなど何度も失敗と調整を繰り返したところに最も苦労しました。

また、サクぽふんに使用しているミルクシュガーとカスタードシュガーでは味わいに変化を感じていただけるように、粒子の大きさを変えております。

ミルクシュガーは粗く、ざらざらした食感。カスタードシュガーは粒子を細かくし、すーっと溶けるようなくちどけのいい食感を目指しました。どちらも生地とシュガーの組み合わせを、シンプルにお楽しみいただける商品に仕上げています。

消費者の反応は

「おいしい！」や、「まさにサクぽふんな食感！」などのお声を頂いております。

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サクぽふんはミスタードーナツ全店（一部除く）で、4月27日〜5月下旬（順次販売終了予定）までの販売予定となっています。（好評につき、一部ショップでは販売時間・販売個数を限定しています）

サクぽふん

https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/260427_sakupohun/[リンク]

※画像提供：株式会社ダスキン

(執筆者: 6PAC)