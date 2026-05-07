グーグルは、5月13日2時（日本時間）から「The Android Show: I/O Edition」を開催する。イベントでは、Androidの最新情報や今後のアップデートなどを発表予定。

同イベントは、5月19日～20日に開催される「Google I/O 2026」に先駆けて行われる。グーグルは「Androidにとって、これまでで最も重要な年の1つとなる」と予告しており、予告動画には、半透明のようなAndroid Botが登場している。

なお、Androidエコシステム担当プレジデントのサミール・サマット（Sameer Samat）氏は、自身のXに寄せられた「アップルのLiquid Glassのようだ」といった声に対して、「ありえないよ！（Not happening!）」と返信している。

Biggest. Android. Updates. Ever.

The Android Show: I/O Edition returns May 12 @ 10am PT. 🎬You won't want to miss it: https://t.co/GoHc2IEwzG pic.twitter.com/4C88fpbOa7 - Sameer Samat (@ssamat) May 5, 2026

2025年の「The Android Show: I/O Edition」では、Androidの新しいデザイン「Material 3 Expressive」や新しい「Find Hub」などの情報が発表されていた。