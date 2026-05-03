5月1日、YouTuberのヒカルが、自身がプロデュースする新商品「ONIBURGER（オニバーガー）」を販売することを発表した。商品のネーミングが注目を集めるが、ハンバーガーをめぐるヒカルの “ある行動” が波紋を呼んでいる。

ヒカルは4月29日のYouTube生配信で、鬼の絵文字のみを書いたタイトルと、夜の空と荒れる海の映像を背景に、概要欄で《金曜日の19時半を待ってください》と意味深なメッセージを公開していた。

「発表当日、ヒカルさんは右手にハンバーガーを持ち、『日本のハンバーガーを変えるぞ！』と叫び、ONIBURGERの販売を告知しました。

ただ、4月21日にYouTuberのヒカキンさんが手がけた麦茶『ONICHA（オニチャ）』を発売した際、同様のプロモーションをしており、『ONI』をつけた商品名からも、ヒカルさんがONICHAを模したのは明らかで、SNSでも意見が分かれています」（スポーツ紙記者）

ヒカルといえば、29日のYouTubeで “新恋人” の存在を明かし、注目を集めたばかり。今回のハンバーガーの告知動画で、彼女が出演する場面があった。

「お相手は、ガールズグループ『ME:I』を輩出したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRIS』（通称『日プ』）に出演し、ファイナル審査まで進出した加藤神楽さんです。

加藤さんは2024年に一般男性と結婚し、2025年3月に長男・ハクくんを出産するも離婚。ヒカルさんの動画で、ハクくんとともに家で同棲していることが判明しました。今回の動画終盤、ヒカルさんがONIBURGERを加藤さんとハクくんにプレゼントする様子が映っていたのです」（芸能記者）

動画では、ヒカルが「鬼が来たぞ」と冗談交じりに話しながら、加藤にハンバーガーを披露した後、ハクくんに食べさせる場面があった。ただ、この行動に関して、Xでは

《子ども向けの味付けでもないし塩分も高いのに1歳の幼児に食べさせるなんてあり得ない》

《母親があげたそうにしてないんだからあげちゃダメだろ…》

《まじで笑えない。1歳の摂取塩分量とか何も知らないんだろうけど普通に赤ちゃんに大人が食べるジャンクフード食わそうと思うのが怖い》

など、厳しい声があがっている。

「一般的に、1歳児にハンバーガーのようなジャンクフードを食べさせるのは、塩分量や脂質が高いため、塩抜きにするなど注意が推奨されています。

加藤さんも『食べられるけど味が濃いからね。びっくりしちゃうかも』と、やんわりとハクくんにハンバーガーを食べさせることに難色を示していました。

ただ、ヒカルさんは箸で目玉焼きや玉ねぎ、パティを食べさせていたため、幼児に濃い味つけの料理を与えることを心配する人が多かったようです」（前出・芸能記者）

ヒカルは、2025年5月に実業家でインフルエンサーの「進撃のノア」と結婚するも、同年12月に離婚。それから5カ月が経ち、シングルマザーである加藤との交際を公表したが、懸念されることもあるという。

「29日の動画で、ヒカルさんはChatGPTで子育ての方法を聞き、ハクくんとコミュニケーションを取り、打ち解けたことを明かしていました。

慣れた様子でハクくんを抱っこしたり、一緒に遊ぶ時間を作るなど、“子育て” に取り組んでいることをアピールしていたのです。ハクくんとの関係について、『おれのなかでは、一番の遊び相手を目指す』と話し、自信をのぞかせていました。

ただ、ヒカルさんはノアさんと結婚していたころ、YouTubeでセクシー女優と合コンし、キスする様子を公開するなど、派手に遊ぶ姿が物議を醸しました。

それだけに、子どもがいる女性と同棲することを不安視する向きもあったのです。今回、ハクくんにハンバーガーを猛プッシュする様子から、不信感を強める人もいたのだと思われます」（同前）

“シンママ恋人” との先行きは、はたして──。