【キン肉マン】超人の顔にはペンが立てられる！
精密鋳造メーカーであるキャステムは、漫画『キン肉マン』の主人公である「キン肉マン」と悪魔超人「ブラックホール」のペン立てを独自の精密鋳造技術にて商品化。ブラックホールのペン立ては2026年4月29日（水）の10：00より、『キャステム楽天市場店』『meta mate 誠品生活日本橋店』などで税込1980円にて販売を開始。キン肉マンのペン立ては2026年4月29日（水）の10：00よりキン肉マンミュージアム（静岡県沼津市）限定商品として発売される。
＞＞＞超人のペン立てをチェック！（写真6点）
『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。
キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人・キン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語で、1983年に初アニメ化。超人たちをデザインした「キンケシ」は1.8億体以上を販売する大ブームを巻き起こした。
本商品は、それぞれのキャラクターの顔の特徴に着目して企画されたもの。
ブラックホールは、四次元空間へと通じ、一度吸い込まれたものは脱出できないとされる「顔の穴」。キン肉マンは、特徴的なタラコ唇の口。この特徴をそのまま機能として活かし、ペンを差し込める構造に落とし込んだアイテムだ。
どちらもデスクまわりで存在感を放つアイテムに仕上がっている。また、ペン立てとしてだけでなく、歯ブラシスタンドとしても使用可能だ。
超人がデスクや洗面所にいる日常って、いかがでしょう。
『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。
キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人・キン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語で、1983年に初アニメ化。超人たちをデザインした「キンケシ」は1.8億体以上を販売する大ブームを巻き起こした。
本商品は、それぞれのキャラクターの顔の特徴に着目して企画されたもの。
ブラックホールは、四次元空間へと通じ、一度吸い込まれたものは脱出できないとされる「顔の穴」。キン肉マンは、特徴的なタラコ唇の口。この特徴をそのまま機能として活かし、ペンを差し込める構造に落とし込んだアイテムだ。
どちらもデスクまわりで存在感を放つアイテムに仕上がっている。また、ペン立てとしてだけでなく、歯ブラシスタンドとしても使用可能だ。
超人がデスクや洗面所にいる日常って、いかがでしょう。
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