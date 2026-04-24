森香澄、ピーチ・ジョン新ミューズ就任 爽やか夏ランジェリー着こなす“アザーカット”公開
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが22日、発表された。24日、森がインスタグラムを更新し、同ビジュアルのアザーカットを公開した。
【写真たくさん】森香澄、夏の爽やかランジェリー着こなす
森は、マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用。PEACH JOHNのビジュアルは、森も普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がった。
この日の投稿では、このランジェリーを華麗に着こなす森が、アザーカットを投稿。「PEACH JOHN新ミューズに就任しました」と改めて報告した。
【写真たくさん】森香澄、夏の爽やかランジェリー着こなす
森は、マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用。PEACH JOHNのビジュアルは、森も普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がった。
この日の投稿では、このランジェリーを華麗に着こなす森が、アザーカットを投稿。「PEACH JOHN新ミューズに就任しました」と改めて報告した。