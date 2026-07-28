小豆警察署 香川県小豆島町で自宅で6歳の息子に玩具を投げつけけがをさせたとして警察は24歳の父親を傷害の疑いで逮捕しました。父親は容疑を認めているということです。香川県子ども女性相談センターから警察に通報があり、警察が捜査し逮捕したものです。男の子は全治10日程度のけがを負ったということです。