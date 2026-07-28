「議長就任のために金を要求された」――議長経験のある県議の告発が発端となった福岡県議会の金銭授受疑惑で追及の渦中にあるのが蔵内勇夫・県議会議長だ。麻生太郎・自民党副総裁をはじめ、多くの大物国会議員を輩出する福岡にあって"県政のドン"と呼ばれる人物である。その権力基盤が今、大きく揺らいでいる。現地で何が起きているのか、ノンフィクション作家の広野真嗣氏が迫る。（文中敬称略）【前後編の前編】【写真】県営公