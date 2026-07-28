日本の最西端にある沖縄県与那国島。断崖絶壁に緑の草地が広がる景勝地・東崎（あがりざき）で撮影された、ある"巨大な牛"の写真がSNSで大きな話題を呼んでいる。【写真】悠々と草を食む巨大牛与那国町観光協会（@yonaguni_kanko）が「1トン級の牛が目撃されています」と投稿した写真には巨大な牛の姿が。しかし、草原で草を食む様子は非常にのどかな光景とも見える。古くから馬や牛が放牧され、動物たちがのびのびと暮らす与那国