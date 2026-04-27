【Amazon GW スマイルSale】コールマンの定番アイテムがお買い得価格に
2026年4月30日9:00からスタートする「Amazon GW スマイルSale」では、「Coleman（コールマン）」の商品も登場予定。

LEDハンギングライトや焚き火台、チェアなど、これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです！

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3つの明るさモードが選べるLEDライト


Coleman(コールマン)

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



荷物を楽に運べる必需品。 定番のアウトドアワゴン


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機能性に優れたオールステンレスの大型グリル「クールスパイダープロ L」


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BBQグリルの「クールスパイダーグランデ」「クールスパイダープロ/L」が収納可能


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3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台


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自然に優しく、安全に焚火を楽しめる焚き火シート 約80×80cm


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家庭で簡単にホットサンドがつくれるホットサンドメーカー


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350ml缶が6本入るクーラボックス


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ソロキャンプやツーリングに最適なツーリングドームテント


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アウトドアやレジャーなど、様々なシーンで活躍する日除けサンシェード


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横幅210cmのテントで使用できるマルチグランドシート


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空気の注入・排出が簡単にできるモバイルポンプ


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車中泊やテントでも快適に眠れる。軽量、コンパクトなエアーマットレス


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肌触りのよいコットン素材。洗濯機で丸洗いできる封筒型寝袋


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折り畳めばコンパクトに。ハンモックのような座り心地のチェア


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コンパクトに保存できる、軽量なロースタイルチェア


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まるでハンモックに包み込まれるような座り心地のロースタイルチェア


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コンパクト収納。3段階にリクライニングできるハイバックチェア


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豊富なカラーとサイズ展開が人気。Coleman「WALKERシリーズ」


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アクティブな毎日に。Coleman（コールマン）の大容量バックパック


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セール開催中の商品


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