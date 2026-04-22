映画チケット予約アプリ「映画ランド」は、作品検索からチケット購入までの体験をよりスムーズにするため、大幅なリニューアルを実施しました。

今回のアップデートでは、「観たい映画を見つける」「映画館を選ぶ」「チケットを予約する」までの流れが、より直感的で使いやすくなっています。

さらに、映画の魅力をより楽しめる新機能も追加し、映画との出会いが広がるアプリへと進化しました。

リニューアルの背景

最近では、「どんな映画が公開されているのか分からない」「どこで上映されているのか探しづらい」と感じる方も少なくありません。

映画ランドでは、こうした課題を解決し、映画館で映画を観る体験をもっと身近で快適なものにすることを目指して、今回のリニューアルを行いました。

主なリニューアル内容

■ 予告編ページ・トレンドページを新たに追加

映画の情報を「見る楽しさ」も強化しました。

・予告編ページ

人気作品の予告編を一覧でチェック。スクロールするだけで次々と作品を楽しめます。

・トレンドページ

印象的なシーン写真から、話題の映画を直感的に発見できます。

気になった作品はそのまま詳細ページへ進めるので、新しい映画との出会いがよりスムーズになりました。

■ 観たい映画がすぐ見つかる検索機能

エリア・上映日・上映時間・上映形式（IMAX・4DXなど）といった条件で、映画を細かく絞り込めるようになりました。自分の予定や好みに合わせて、ぴったりの作品や上映回をスムーズに見つけることができます。

■ 映画館ページがさらに充実

映画館の情報も大幅にアップデートしました。

劇場の雰囲気がわかる写真映画館からのお知らせユーザーの口コミ・応援コメント

これにより、「どの映画館で観るか」も含めて楽しめるようになりました。

■ AIによるおすすめ＆チケット管理機能

アプリ内にはAI機能も新たに搭載。

あなたの好みに合わせた作品をおすすめチケット情報を読み取って自動で記録

映画選びから鑑賞後の記録まで、より便利にサポートします。

今すぐ映画を探してみよう

新しくなった映画ランドなら、観たい映画探しからチケット予約まで、すべてアプリひとつで完結します。「次に何を観よう？」と思ったら、まずはアプリをチェックしてみてください。

︎アプリダウンロードはこちら

▼AppStore：

https://apps.apple.com/jp/app/映画チケット予約アプリ-映画ランド/id775882028

▼Google Play Store：

https://play.google.com/store/apps/details?id=gt.farm.eigaland&hl=ja

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