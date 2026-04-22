〈《京都小学生死体遺棄》「お義父さんは、冷静に対応されていた」結希くん捜索活動に参加した義父・安達優季容疑者の意外な姿 残されたスニーカーの謎「地元の人間でも使わない道に、なぜ？」〉から続く

今年3月23日に忽然と姿を消し、3週間にわたって行方不明となった京都府南丹市の小学生・安達結希くん（11）。4月13日に京都府南丹市の山林で遺体として発見され、4月16日には義父の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。

【画像】結希くんの母親の相談相手である霊媒師の女性

結希くんの母親・A子さんは、結希くんの失踪直後から「霊媒師」に相談。義父の逮捕後も二人は連絡を取り続けているという。



逮捕された安達優季容疑者の学生時代

「共犯者がいるとしか思えない」

その霊媒師の女性が「週刊文春」の取材に応じ、母親の肉声を明らかにした。

「A子さんは未だに夫が犯人であることを信じられないようで……『絶対に犯人は一人じゃない。共犯者がいるとしか思えない』と話していました」

4月22日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および4月23日（木）発売の「週刊文春」では、霊媒師が明かした更なる母親の肉声、義父である優季容疑者の生い立ちや、職場での素顔、スマホに残された検索履歴の詳細、防犯カメラが捉えた不審な"もう1台の車"の謎などを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月30日号）