サンドラ・ブロックとニコール・キッドマンが共演する映画『Practical Magic 2（原題）』が、『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』の邦題で9月18日に日本公開されることが決定。あわせてティザー予告が公開された。

参考：ニコール・キッドマン×ジェイミー・リー・カーティス『スカーペッタ』Prime Videoで配信

1999年5月15日に日本公開された、ブロックとキッドマンの共演で話題を呼んだ映画『プラクティカル・マジック』。オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ・ブロック）とジリアン（ニコール・キッドマン）が、家族の絆と愛で運命を切り開くファンタジーロマンス映画だ。

27年ぶりとなる続編には、ブロックとキッドマンが続投。本作でオーウェンズ姉妹は、家族を完全に崩壊させかねない暗い呪いに立ち向かわなければならない。『未来を生きる君たちへ』で第83回アカデミー賞外国語映画賞を受賞したスサンネ・ビアが監督を務めた。

公開されたティザー予告では、サリーとジリアンが自分たちが魔女であることをカミングアウトする姿が映し出されている。しかし、穏やかで幸せな生活を送っていた家族の元に、新たな脅威が迫っていた。姉妹の新たな生活のスタートを予感させる映像となっている。

（文＝リアルサウンド映画部）