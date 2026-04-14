「顔の梅毒」が他者に感染することはあるの？【医師監修】

梅毒は性器の病気というイメージがありますが、実は顔にもさまざまな症状が現れることがあります。ニキビや皮膚トラブルと見分けがつきにくく、放っておくと重い症状につながるおそれがあります。

この記事では、顔に梅毒ができたときの感染対策を解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「梅毒」を発症すると「顔」にどんな症状が現れるかご存知ですか？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

林 良典（医師）

顔に梅毒ができたときの感染対策

顔の梅毒が他者に感染することはありますか？

一方で、梅毒性バラ疹や丘疹性梅毒疹は、皮膚の表面に生じる発疹で、潰瘍を伴いません。そのため、発疹に触れただけで感染することはほとんどないといわれています。

ただし、発疹や潰瘍がある時期は感染力が高いため、性的な接触を避けましょう。

梅毒をほかの人にうつさないための感染対策を教えてください

また、梅毒は治癒しても再度感染する可能性があります。パートナーが感染している可能性がある場合は、一緒に検査、治療を受けましょう。

参照：『梅毒（詳細版）』（国立健康危機管理研究機構）

編集部まとめ



梅毒は、性器だけでなく顔にも症状が出る場合があります。初期には痛みがなく、見逃しやすいのが特徴です。症状が消えても治癒するわけではなく、治療せずに放置すると、重篤な症状に進行することがあります。

顔に疑わしい症状が出た場合には、早めに医療機関を受診しましょう。治療が完了するまでは性的な接触を控え、パートナーと一緒に治療を受けることが大切です。

参考文献

『梅毒（詳細版）』（国立健康危機管理研究機構）

『梅毒に関するＱ＆Ａ』（厚生労働省）

『梅毒診療の基礎知識』（一般社団法人日本性感染症学会）

『梅毒診療ガイド（第1版）』（一般社団法人日本性感染症学会）

『梅毒診療ガイド（第2版）』（一般社団法人日本性感染症学会）

『口腔咽頭梅毒 ｰ実地臨床における診断と治療のポイントｰ』（耳鼻咽喉科展望）