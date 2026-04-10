開催：2026.4.10

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 3 - 1 [タイガース]

MLBの試合が10日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとタイガースが対戦した。

ツインズの先発投手はミック・エイベル、対するタイガースの先発投手はジャック・フラーティで試合は開始した。

4回裏、3番 ジョシュア・ベル 初球を打って右中間スタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 1-0 DET

7回表、2番 グレイバー・トーレス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでタイガース得点 MIN 1-1 DET

8回裏、8番 ブルックス・リー 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 3-1 DET

試合は3対1でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのギャレット・アクトンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はタイガースのウィル・ベストで、ここまで0勝2敗0S。ツインズのオルゼにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-10 06:28:11 更新