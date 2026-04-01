【お買い得】「Amazon 新生活セール Final」先行セールでGARMIN（ガーミン）が最大32％オフに
GARMIN（ガーミン）は1989年、アメリカで誕生したGPS機器メーカーです。高精度なGPSトラッキングと充実した健康管理機能を備えたスマートウォッチは、ランニングや登山、ゴルフ、サイクリングなど多彩なアクティビティに対応。さらに、一部モデルではMIL規格準拠の堅牢な設計やソーラー充電による長時間バッテリーを実現しており、世界中のプロフェッショナルやアスリートから高い信頼を得ています。
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一度の充電で11日間稼働。健康データトラッキング、スポーツ機能搭載
心拍数、血中酸素レベル、呼吸数、カロリー、ストレスレベル、睡眠などの健康に関するデータを24時間トラッキング。ウォーキング、ランニング、ヨガ、水泳、ゴルフなど30種類以上のスポーツ機能を搭載しています。一度の充電で11日間稼働するので、短期の旅行や出張時に充電ケーブルを持つ必要がありません。
GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 フィットネスGPSウォッチ 睡眠管理/フィットネス年齢/お昼寝検出/Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル測定/iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ【日本正規品】 GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 Ivory/Cream Gold フィットネスGPSウォッチ 睡眠管理/フィットネス年齢/お昼寝検出/Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル測定/iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ【日本正規品】
39,800円 → 27,073円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 フィットネスGPSウォッチ 睡眠管理/フィットネス年齢/お昼寝検出/Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル測定/iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ【日本正規品】 GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 Black/Slate フィットネスGPSウォッチ 睡眠管理/フィットネス年齢/お昼寝検出/Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル測定/iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ【日本正規品】
39,800円 → 27,073円（32%オフ）
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ソーラー充電でバッテリーが無制限に稼働。ミリタリースペックのウォッチ
50mmサイズの頑丈なディスプレイを搭載し、アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810」準拠の高い耐熱性、耐衝撃性および耐水性を有したミリタリースペックの 「Instinct 2X」。太陽光充電に対応しているのでソーラー充電を利用するとスマートウォッチモードでバッテリーが無制限に稼働します。
ガーミン(GARMIN) Instinct 2X / Instinct 2X Tactical Edition ソーラー充電でロングバッテリー タフネスGPSウォッチ Suica対応 睡眠モニタリング ストレス計測 アウトドア 耐熱 耐衝撃 フラッシュライト搭載 Android/iOS対応【日本正規品】 ガーミン(GARMIN) Instinct 2X Dual Power Moss タフネスGPSスマートウォッチ Suica対応 防水 防塵 耐熱 ストレス値 心拍数 登山【日本正規品】
62,000円 → 42,300円（32%オフ）
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ランニングライフをサポートするランナー用のスマートウォッチ
距離・ペース・タイムなどランニング中に必要な基本的なデータ項目の計測が可能なスマートウォッチ。レースウィジェットがコースの詳細、天気、パフォーマンスに基づいてトレーニングのヒントや完走時間の予測を行い、次のレースの準備ができます。 一度の充電で11日間稼働。
ガーミン(GARMIN) Forerunner 165 ランニングウォッチ【ロングバッテリー/超軽量/高精度GPS/色鮮やかなAMOLEDタッチディスプレイ/アプリと連携してデータ管理/睡眠スコア・Body Battery計測/Music保存機能 有・無/Android/iOS対応/Suica機能搭載/防水/日本正規品】 ガーミン(GARMIN) Forerunner 165 BlackGray ランニングGPSウォッチ Android/iOS対応 Suica機能搭載 AMOLEDディスプレイ【日本正規品】
39,800円 → 35,394円（11%オフ）
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節約モードで26日間稼働。睡眠コーチ付きの睡眠モニタリング搭載
スマートウォッチモードで14日間、バッテリー節約モードでは26日間の稼働が可能なロングバッテリーのスマートウォッチ。 睡眠コーチ機能を搭載しており睡眠の質を100点満点で採点する「睡眠スコア」がわかるだけでなく、スコアを改善するために必要な睡眠時間や、睡眠を改善するアドバイスを受け取ることができます。
GARMIN(ガーミン) Venu 3 / 3S 2サイズ 7カラー展開 AMOLED(有機EL)ディスプレイ搭載 Suica対応/心拍センサー/ストレスレベル・睡眠時間測定/iOS・アンドロイド対応 / 14日間のバッテリー持続時間(Venu3)10日間(Venu3S)/ スマートウォッチ【日本正規品】心電図(ECG)アプリ対応モデル GARMIN(ガーミン) Venu 3 Black/Slate AMOLEDディスプレイ搭載 美麗液晶スマートウォッチ 高性能GPS内蔵 【日本正規品】心電図(ECG)アプリ対応モデル
55,273円 → 52,507円（5%オフ）
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その他のセール商品
【整備済み品】Apple Watch Series 8 (GPSモデル) 【整備済み品】 Apple Watch Series 8 (GPSモデル) - 45mm ミッドナイトアルミニウムケース - バンド無し (整備済み品)
37,609円 → 33,400円（11%オフ）
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HUAWEI Band 11 HUAWEI Band 11 Aluminum Edition スマートウォッチ 薄型軽量17g アルミニウムケース 24時間睡眠管理 1500nits高輝度 1.62大画面 14日間持続バッテリー 情緒モニタリング LINE通知 ブラック
8,580円 → 7,800円（9%オフ）
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