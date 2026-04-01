ガンダム総選挙2025、頂点はνガンダム！…だけど「ネーデルガンダム」の25位と特別賞も見逃せない

ガンダムシリーズ公式サイトのオープンを記念して、2025年10月10日から12月25日まで投票を受け付けていた「全世界“ガンダム”総選挙 2025」の最終結果が3月31日に発表されました。

全世界10言語から寄せられた有効投票数は133万票を超え、栄えある全世界ランキング第1位には「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の「νガンダム」が選ばれました。

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■ 全世界ランキング上位陣には主役機がズラリ

全世界ランキングの第1位に輝いた「νガンダム」に続き、第2位には「ウイングガンダムゼロ（Endless Waltz版）」、第3位に「Zガンダム」、第4位に「フリーダムガンダム」、第5位に「マイティーストライクフリーダムガンダム」がランクインする結果となりました。

これに加えて、全世界および各言語ランキングでトップを獲得したガンダムたちの完全新規描き下ろしイラスト全7点も公開されています。第1位のνガンダムのイラストは、原画を重田敦司氏が担当するなど、豪華な布陣で制作されました。

■ 地域ごとの特色が出た各言語トップ機体

全10言語別で行われたランキングでは、それぞれの地域における人気機体の傾向が表れています。日本語および繁体字（香港）では全世界トップと同じく「νガンダム」が第1位を獲得しましたが、英語と繁体字（台湾）では「ウイングガンダムゼロ（Endless Waltz版）」が首位に立ちました。

また、簡体字と韓国語では「マイティーストライクフリーダムガンダム」、タイ語では「ストライクルージュ」、フランス語では「ガンダム・エアリアル」、イタリア語では「ガンダム・バルバトスルプスレクス」、スペイン語では「ガンダムF91」がそれぞれ第1位に輝き、各言語トップの機体向けに美しい新規イラストが用意されています。

■ ファン心をくすぐるユニークな「特別賞」も

ランキング順位の数字にちなんだ「特別賞」も全4機発表され、ガンダムファンの注目を集めています。

RX-78-2ガンダムにちなんだ第78位の「シャイニングガンダム」には「RX-78賞」が、現在公開中の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の舞台である宇宙世紀0105年にちなんだ第105位の「ガンダムAGE-2 ダークハウンド」には「マフティー賞」が贈られました。

さらに、シリーズ47周年に合わせた第47位の「陸戦型ガンダム」には「ガンダム47周年賞」が授与されています。

そして極めつけは、多くのファンから愛されるネオオランダ代表のモビルファイター「ネーデルガンダム」です。見事第25位にランクインした同機には、その名もずばり「ネオオランダ賞」が授与され、記念すべき総選挙に独自の華を添えました。

ランキングの全貌や最終結果発表ムービーは、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」および総選挙の特設サイトにて公開されています。

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Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026040101.html