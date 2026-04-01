たった一話出演で「破格の1000万円」！…吉高由里子のネトフリ進出で崩れる「地上波ドラマの常識」

ついに吉高がネトフリに進出！

先ごろには、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全試合を日本国内独占配信し話題になった、動画配信サービス・Netflix（ネトフリ）だが、俳優の吉高由里子（37歳）が主演し、ムロツヨシ（50歳）と共演する新シリーズ（タイトル未定）を制作することが発表された。

2人が演じるのは、かつて音楽と運命の恋で結ばれた、いまは離婚間近の1組の夫婦役。結婚から15年で倦怠期を迎え、離婚を決意したタイミングで、かつてのバンド仲間が襲撃され、2人は沖縄の人里離れた島に保護され、再び共同生活を強いられることに。それによって、「終わったはずの愛」が奇妙な形で動き出していく、ロマンチックコメディーが描かれるという。

「有村架純さん（33歳）、土屋太鳳さん（31歳）、戸田恵梨香さん（37歳）らNHKの連続テレビ小説（朝ドラ）でヒロインを務めた俳優が次々とネトフリ作品で主演を務める中、ついに吉高さんもネトフリのシリーズ初出演で初主演を果たすことになりました。ネトフリは潤沢な資金力で知られていますが、スタッフも強力な陣容で、それにより吉高さんもオファーを受けたのでは。

プロデューサーは元TBSで『池袋ウエストゲートパーク』（'00年）、『不適切にもほどがある！』（'24年）などの名作ドラマを手がけた磯山晶さん、脚本は吉高さん主演のNHK大河ドラマ『光る君へ』の大石静さんという超強力な布陣です」（テレビ局関係者）

吉高クラスだと1本1000万円クラス

吉高といえば、朝ドラ『花子とアン』（'14年）でヒロイン、そして大河でも主演を務めた数少ない俳優。それに加え、主演を務めたTBS系ドラマ『最愛』が数々のドラマ賞を受賞している。

女優の中では主演クラスとして君臨していたが、それでも、地上波に比べての破格の条件のネトフリのオファーは魅力的だったようだ。

「地上波はどの局も年々、制作費が削られてしまっています。吉高さんクラスでも、せいぜい1話200万円ほど。ここ最近は多くても10話ぐらいなので、1クールこなしても2000万円ほど。それに対して、ネトフリのドラマだと、吉高さんクラスだと1本1000万円はくだらないと思われ、1クール分を2話で稼ぐことに。ネトフリのドラマシリーズは少なくとも5話以上で構成されることが多いので、地上波の2倍以上は稼げる計算です」（放送担当記者）

まだ、吉高のドラマは全容が発表されておらず、配信後、どこまで反響を巻き起こすかが未知数だが、今後、地上波がなかなかオファーを出すことができなくなりそうだというのだ。

「破格のギャラに、強力なスタッフ、さらには潤沢な製作費による細部へのこだわりなど、ネトフリの環境はどの役者にとっても魅力的。それを体験してしまった吉高さんを地上波のオファーが納得させられるかといったら、厳しいでしょう」（同前）

WBCはついに地上波での無料視聴がかなわなくなり賛否両論が巻き起こった。だが、このままだとその流れはスポーツ中継にとどまらないのかもしれない。

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