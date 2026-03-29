ロシアフィギュアスケート界の重鎮として知られるタチアナ・タラソワ氏が、ラストダンスを終えた坂本花織（シスメックス）を褒めたたえた。

今季限りで引退する坂本は、現役最終戦となった世界選手権（チェコ・プラハ）で自己ベストを更新し、２年ぶり４度目の優勝。ロシアメディア「ＳＰＯＲＴ２４」に対し、タラソワ氏は「坂本選手のすばらしい姿を見ることができて本当にうれしい。デビュー当時からずっと彼女のファンだった。坂本選手は本当にすばらしい選手。世界中に喜びを届けてくれてありがとう。坂本選手とコーチのすばらしい勝利に心からお祝い申し上げます」と印象を語った。

かつての坂本はトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）の練習に取り組んだこともあった。それでも、大技を捨てて完成度の高さにこだわる道を選択。一部から批判の声もあったが、最後まで己の選択を貫いた。

タラソワ氏は「世界選手権の女子スケートのレベルはどうだったかって？坂本選手を誰かと比較するつもりはないわ。彼女に匹敵する選手なんていないもの。彼女の演技を見ることができて本当にうれしかった」と太鼓判。スケート界の一時代を築いた坂本の演技は、重鎮の心に深く刻まれたようだ。

