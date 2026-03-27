【コストコ】指原莉乃「これめっちゃ好き」購入を即決したお菓子

指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『人生初コストコ最高でした【5万円爆買い】』という動画を投稿。動画では、指原さんが【コストコ】で買い物をする様子が公開されました。今回はその中から、指原さんが購入したお菓子をピックアップ♪

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指原さんが購入を即決した商品はこちら。

■電子レンジ用ポップコーン

カークランドシグネチャー / 電子レンジ用ポップコーン 44袋 4.1kg（公式サイトへ）

コストコの自社ブランド「カークランドシグネチャー」の電子レンジ調理のポップコーン。グルテンフリーです。

一袋93.5g×44袋入りの大容量なので、一人でも家族や友人とも楽しめます。

飽きのこないシンプルなバター味。

オンラインでは、通常配送料を含めて税込3,568円で販売されているようです。

■購入を即決するお気に入り商品

指原さんは入口でこちらの商品を見つけるなり、「待って待って待って、私これめっちゃ好きなんですけど！」とコメント。

そして、「でもさ、こんな入ってすぐのとこでそんなこと言ってたら、（買い物カゴが）パンパンになっちゃいますよね」と笑いながらも、日持ちすることを確認して「買いまーす」と即決していました。

電子レンジで簡単に作りたてが楽しめるこちらの商品。自宅で映画鑑賞の際にいかがでしょうか？

■動画もチェック

動画では、こちらの商品以外にも、指原さんがさまざまな商品を吟味する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。