日本大学はきょう、林真理子理事長が任期満了に伴い、6月に理事長を退任すると発表しました。

日本大学出身で作家の林氏は、前理事長の脱税事件など不祥事が相次いだ2022年に母校の理事長に就任しました。

日本大学の理事長推薦委員会は、生物資源科学部長の関泰一郎氏を後任の理事長として推薦しているということです。