ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 日大・林真理子理事長が退任へ 科学 作家 日本大学 林真理子 脱税 日大・林真理子理事長が退任へ 日大・林真理子理事長が退任へ 2026年3月24日 17時39分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 日本大学はきょう、林真理子理事長が任期満了に伴い、6月に理事長を退任すると発表しました。日本大学出身で作家の林氏は、前理事長の脱税事件など不祥事が相次いだ2022年に母校の理事長に就任しました。日本大学の理事長推薦委員会は、生物資源科学部長の関泰一郎氏を後任の理事長として推薦しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, リハビリ, 静岡, デイサービス, 仏壇, 明治大学, 訪問介護, 商店街, ダイス, 床暖房