【RG 1/144 ガン ダム ベース限定 ガン ダム エピオン [スペシャルコーティング]】 2026年3月20日発売 価格：11,000円 ガン ダム ベース販売商品

ガンダムベースの限定アイテム「RG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン [スペシャルコーティング]」が、3月20日に発売される。そのサンプルがガンダムベース東京に展示されている。

「RG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン [スペシャルコーティング]」。3月20日発売。価格は11,000円。ガンダムベース販売商品

「新機動戦記ガンダムW」に登場する可変MSガンダムエピオン。宇宙巡行用のMA形態へと変形する機構を備えた機体で、これまでもガンプラの各シリーズで商品化されている。

今回発売されるのは2023年に発売された「RG 1/144 ガンダムエピオン」のスペシャルコーティングバージョン。ダークレッドを基調としたカラーを「メッキ加工」、「エクストラフィニッシュ加工」、「メタリック成形色」のパーツで構築している。

「RG 1/144 ガンダムエピオン」の主なパーツにメッキ加工を施したアイテムだ

展示されたサンプルを見てみると、RGガンダムエピオンのクオリティは生かしつつ、成形色により金属感あふれる造形として完成している。主な加工パーツはエクストラフィニッシュで、反射を抑えたメタリックカラーを機体の大部分に採用。メカとしてのリアルな金属感を演出している。同じダークレッドの部分でも、光沢の強いメッキ加工がされたパーツがあり、それが全体のアクセントになっている。

エクストラフィニッシュのパーツとメッキパーツがデザインに合わせて採用され、メリハリのあるカラーリングになっている

ゴールドの部分はメタリック成形のパーツ。加工部分とはまた色の印象が異なる

武装やギミックはRGガンダムエピオンと同じとなる。リード線を使ったケーブルで接続されたビームソード、アドヴァンスドMSジョイントを採用したヒートロッドなどを装備し、MA形態への変形も可能。RGシリーズならではの、コンパクトながら密度の濃いディテールも大きな魅力だ。

アドヴァンスドMSジョイントにより自在に曲がるヒートロッド

ビームソードのエフェクトはクリアパーツ。リード線のケーブルで腰部に接続されている

パーツに3種類の加工／成形技術を投入することで、写真の機体が完成する

商品は3月20日にガンダムベース各店舗にて発売となる。リアルタイムな販売状況はガンダムベースの公式Xや公式サイトをご確認のほど。

(C)創通・サンライズ