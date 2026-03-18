シングルマザーとして1児を育てる人気ユーチューバーてんちむ（32）が18日までにインスタグラムのストリーズを更新。子どもの父親に関する一部の臆測を否定した。

てんちむは「私子どもの父親とかについて言及するつもりは全然ないんですが」とした上で、「Xでちょいちょ回ってくる てんちむはオーディションして勝ったから種貰った？？？とか謎の噂が一人歩きしてるらしいんですけど」と言及。「そもそも話しの根本含め色々と事実無根すぎるのでそんな事実は無いです！違います！ってハッキリ言っておきますね」とキッパリ否定した。

続けて「そんなばかげた作り話信じるやついるのって思うんですけど、なんかいるっぽいし事実無根でも噂に言及せず放置してたら あたかも事実かのようにされた経験あるので」と経緯を説明し、「噂は噂で面白いんですけどね、でも自分と子どものためにも違いますってちゃんと言っておきます」と強調した。

てんちむは昨年4月末にXで出産したことを報告。シングルマザーであることを告白した。第1子の父親を明かしていないが、昨年7月にYouTubeチャンネルにアップした動画では、視聴者からの質問に回答するかたちで「第2子ね、考えてますよ。パパも同じです」「第2子は一応、予定しています。『予定しています』っていうと語弊がありそうですけど、お互いに考えています」と同じ男性との間に第2子をもうけることを考えていると明かし、良好な関係が続いていることを明言していた。