

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した杉本有美





今年デビュー25周年、グラビア20周年を迎える杉本有美（すぎもと・ゆみ）。3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』のグラビアに1年ぶりの登場で、彼女はまた新しい扉を開く。重ねた時間が余裕へと変わり、気取らず、飾らず、自分らしく。今の彼女だからこそ放てる、大人の輝きを目に焼きつけて。

【写真】杉本有美のグラビア

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【グラビアは自分の居場所でもある】

――今回の週プレ撮影は、約1年ぶり。どうだった？

杉本 1年前と大きく違ったのは、体を鍛えていたことですね。前回とは全然違うなと思いました。

――前回は少し色が濃いというか、強めのイメージだったけど、今回はすごくヘルシーな雰囲気で。

杉本 今回の写真もすごく好きでした。今までとはちょっと違う表情が選ばれていたりして、「新しい自分だな」と思いました。

――笑顔も多くて全体的に柔らかくなった感じがしました。

杉本 確かにそうかもしれないです。天気も良かったですし、スタジオもすごくきれいで。事前に写真を見ていたので、その空間にいる自分を想像しやすかったですし、すごく楽しかったです。

――衣装でお気に入りはあった？

杉本 今回どれも好きだったんですけど、下乳が出る衣装はあまりやったことがなかったので内心「大丈夫かな」と思いながら着ていました。

でも、上がりを見たらすごくステキでした。あと、素肌にピンクのシャツを羽織った衣装が好きです。全体的にナチュラルで健康的に見える色が多くて、新しい自分という感じでした。

――体を鍛えていると言っていたけど、具体的にはどんな？

杉本 はい。お尻に特化したパーソナルジムに通っていて、下半身中心にトレーニングしました。最初は本当にヘロヘロで、終わった後はウエアが脱げないくらい。

――筋肉痛で？

杉本 そうです。プルプルして階段も下りられないくらい。でも気づいたら重量もどんどん上がっていて。お尻とか太ももは割とすぐ効果が出て、3回ぐらい行った頃にはもう違いがわかりました。

お尻が大きくなると、なぜか自信がつくんですよ。タイトスカートをはいてみようとか、ピタッとした服を着てみたいと思うようになりました。

――話は変わって今年はデビュー25周年だとか。

杉本 はい。週プレさんに初めて出たのは高校生の頃でした。

――グラビアは何年ぐらい？

杉本 途中5年ぐらい離れていた時期もあるので、実質15年ぐらいですかね。

――あらためて25年間を振り返ってみるとどう？

杉本 私の中ではいくつかのブロックに分かれていて、今はまた新しいゾーンという感じです。最初はとにかく必死でした。

当時はSNSもなくて、ファンの方の反応がわからなかったんですよ。それでファースト写真集を出したときに初めてたくさんのファンの方と触れ合う機会があって、「こんなにたくさんの人が私を知ってくれているんだ」と思ったのが印象に残っています。

――そこから20代に入って。

杉本 やりたいことも出てきたけど、自信がなくて言えない時期でした。20代後半になるとグラビアの限界を感じて、一度離れたんです。「これ以上脱ぎたくない」と思った時期もあって。それで俳優業を中心に活動するようになったんです。

――あらためてグラビアとはどんな存在？

杉本 自分の居場所でもありますね。ホームというか、自分らしくいられる場所。私ひとりのためにたくさんのスタッフさんが動いてくれて、いい写真を撮ろうとしてくれる。その中で新しい自分を見つけられる場所だと思います。

――これからの人生で大事にしたいことは？

杉本 健康ですね。20代の頃は無理しても平気でしたけど、今は睡眠と食事の大切さをすごく感じています。あと適度な運動。とにかく健康でいたいです。最近、朝はバナナジュースを作っています。バナナは体にいいと聞いたので、豆乳と蜂蜜を入れて飲んでいます。

――最後に読者へメッセージを。

杉本 今回も新しい自分をお届けできると思います。ぜひ本誌やデジタル写真集を見ていただけたらうれしいです。

スタイリング／設楽和代 ヘア＆メイク／齋藤将志

●杉本有美（すぎもと・ゆみ）

1989年4月1日生まれ 大阪府出身

身長168cm 血液型＝A型

◯小学6年生からモデルとして活動し、高校2年生で「三愛水着イメージガール」に選出され、それを機にグラビアの活動を開始。スーパー戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日）の出演から、女優として本格的に活動し、NHK朝ドラ『ゲゲゲの女房』や大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』などにも出演。現在、舞台やドラマなどで活躍中。

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杉本有美デジタル写真集『余白の色気。』 撮影／前 康輔 価格／1100円（税込）





取材・文／西山麻美 撮影／前 康輔