亀梨和也がNHKスペシャル時代劇で“令和の銭形平次”に！「令和の時代ならではの新しい銭形平次をお届けできたら」

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映画・ドラマで数々の名作が作られ、いまだ人気の衰えない傑作時代劇『銭形平次』がリブート。亀梨和也の主演で、2026年夏にNHK総合でスペシャル時代劇として放送される。

■スタイリッシュでアクティブ、 そしてポップな“令和の平次”が“爆誕

映画や配信ドラマなど国内外でかつてないほど新しい時代劇が 脚光を浴びるなか、NHKが東映とタッグを組み、 スペシャル時代劇『銭形平次』を制作。

主演には、土曜ドラマ『正義の天秤』以来のNHKドラマ主演となる 亀梨和也を迎え、スタイリッシュでアクティブ、 そしてポップな“令和の平次”が“爆誕する。

時は江戸・文化文政時代。町人文化が花開いた寛政時代を経て、世は享楽的で退廃的な様相を呈していた。拝金主義、藩政の堕落、犯罪の増加…。そんななか、並外れた身体能力と頭脳で、「捕り物の天才」と言われた男が江戸をにぎわせていた。

国民的作家・野村胡堂が生んだ、ご存じ『銭形平次』。1931年から続く人気キャラクターにして、26年間にわたって、全383編の物語が書き継がれてきた。架空の人物でありながら、東京・神田明神には記念碑が立てられているほど、今も多くの人に愛されている。

スペシャル時代劇では、一介の“岡っ引き”だった平次が、その名を江戸中に響かせるに至った、ある大事件を描く。

混迷する令和の今、飽くことなく“真実”を追い求め、正義を遂行せんとする稀代のヒーロー「銭形平次」を、新しい切り口でリブートする。