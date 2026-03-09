山之内すず、「20万円」の棚を購入も“後悔” 「返品も返金もできません」対応に困惑
タレントの山之内すず（24）が、8日放送の読売テレビ『もんくもん』（後3：00）に出演。20万円の商品を購入したのに後悔したエピソードを明かした。
【写真】「わーバッサリ」「これ似合うの凄い」“オン眉ぱっつん”新ヘア披露の山之内すず
“春のもんく祭り！”と題し、さまざまなものに文句を言う企画。最近買って後悔したものについて、「20万円の棚」を挙げた。
「家で棚を置きたい場所があって、大きな棚を買ったんですよ。しかも自分のなかでめちゃくちゃ奮発して20万円する」「組み立て設置付きにした」と説明した。
いざ納品の日になり、チャイムが鳴るものの部屋に来る様子がない。すると配送スタッフだけが部屋に来て「すみません、これ入らないです」と言われたという。
「バラして組み立ててくれると思ったら、まんまで届いて」と困り、販売元に電話で相談したが「返品も返金もできません。配送先を変えることしかできません」と言われ、「もらってもらえる人探さんと…」と困った様子。「バカでかい棚…知らない照明部さんが今、持ってます」とスタッフに預けていることを明かした。
