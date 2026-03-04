¡Ú¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¯¥ë¥ÞÃµ¤·¤ÎÎ¹¡£ÆÃÊÌÊÔ¡ÛºÇ¿·Í¢Æþ¼Ö¤À¤é¤±¤Î»î¾è²ñ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡í¶½Ê³MAX¥«¡¼¡í¤Ï¥³¥ì¡ª¡¡±½¤ÎEV¥ß¥Ë¥Ð¥ó ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ID.Buzz¤¬¡í»É¤µ¤Ã¤¿¡íÍýÍ³
Ã±ÆÈ±¿Å¾»þ¤È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¾è¼Ö»þ¤Ç¤ÎµóÆ°¤Îº¹¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¤Ï¸øÆ»¤Ç»î¾è¤ò¼Â»Ü¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉ¾²Á¤Ï!?
"°¦¼ÖÃµ¤·Ãæ"¤Î¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥óÀèÀ¸¤¬¡¢Ä¶ºÇ¿·Í¢Æþ¼Ö¤ò¸øÆ»¤Ç¥¬¥Á¼èºà¡ª¡¡¤½¤³¤Øµ¤±Ô¤Î½÷À¼Â±éÈÎÇä»Î¡¦¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·¡õÁêËÀ¤Î¥Ý¥óÂÀ¤â»²Àï¡£¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¤Îº²¤òºÇ¤âÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿"°ìÂæ"¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë!!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡ÖID.Buzz Pro¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú3000Ëü±ßÄ¶¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¤â¾è¤Ã¤¿¡ª¡Û
¾®ÅÄ¸¶¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Âç°ëÄ®¤ÎÂç°ë¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢JAIA¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡Ë¼çºÅ¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±»î¾è²ñ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ñ¾ì¤Ë¤Ï14¼Ò22¥Ö¥é¥ó¥É¡¦62Âæ¤¬½¸·ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÊÔ½¸Éô¤È¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¤Ç¸·Áª¤Ë¸·Áª¤ò½Å¤Í¡¢Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç´Ý1Æü¤«¤±¤Æ·×8Âæ¤ò¾è¤êÈæ¤Ù¡£ºÇ¿·EV¤äPHEV¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤âÄ¶¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥«¡¼¤â¡¢Í¢Æþ¼Ö¤Îàº£á¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¡©
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤¤¤ä¤¡¡¢3000Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¾è¤ê¹þ¤à¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¡£°ìÊý¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¿Í¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·¡¡½õ¼êÀÊ¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¢¤ÎÊÄ¤Þ¤ë²»¤À¤±¤Ç³Ê¤¬°ã¤¦¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤µ¤ËàÀ®¸ù¼Ô¤ÎÀ¸³è²»á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â±éÈÎÇä»Î¡¦¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·¤ÈÁêËÀ¤Î¥Ý¥óÂÀ¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë¡¡¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·»á¤Ï¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤¬ÉÁ¤¯ÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¦¼Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¤¬¶½Ê³MAX¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤É¤ì!?
¾®ÅÄ¸¶¡¡¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤ÎID¡¥Buzz Pro¡ª
¥Ý¥óÂÀ¡¡¤â¤º¤¯¿Ý¥Ð¡¼¥²¥ó¡©
¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·¡¡³¤»ºÊª¤Î¥»¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤ÎEV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡£
¡½¡½¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¤Î¶»¤Ë¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Ö¤Ã»É¤µ¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ï¡©
¾®ÅÄ¸¶¡¡¼«Ê¬¤Î°¦¼Ö¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥¢¥ë¥È¥Ô¥¢¡¼¥Î¡Ê¥¿¥¦¥ó¥¨¡¼¥¹¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡Ë¤È¤âÄÌ¤¸¤ë¡¢°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡½¡½¤¿¤À¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4715mm¡ßÁ´Éý1985mm¡ßÁ´¹â1925mm¤È¡¢¹ñÆâ¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤è¤êÂçÊÁ¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÂç¤¤µ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥ï¡¼¥²¥ó¥Ð¥¹É÷¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ãæ¿È¤ÏEV¤À¤«¤éÁö¤ê¤Ï¶áÌ¤ÍèÅª¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ý¥óÂÀ¡¡¤³¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¶á½ê¤Ç°ìÈÖ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¤è¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ID.Buzz Pro¡Ê6¿Í¾è¤ê¡Ë¡¡²Á³Ê¡§888Ëü9000±ß¡Á¡¡½÷»ÒÂçÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¡¢¹¤µ¤Ê¤É¤âÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿
º£²ó¤Î»î¾è¼Ö¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¡£¤³¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤Î¼Ö½Å¤Ï2550kg¡ª
EV¤é¤·¤¯Àè¿ÊÀ¤Î¹â¤¤¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤¬¹¤¬¤ë¡£¡Ö»ëÇ§À¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¡Ë
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¡¢¸åÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï¿Í¸¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¹¤¯¤Æ²÷Å¬¤Ç¡¢Â¸µ¤âÅ·°æ¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ê¤Î¤Ëà±¿ÈÂ¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥ÕGTI¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤Þ¤¢¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½WLTC¥â¡¼¥É¤Ç524km¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¼ÖÃæÇñ¤ÇÆüËÜÃæ¤òÎ¹¤¹¤ëËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áÁÂÃÏ¤Î½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¤Þ¤À¼å¤¤¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤Î»³±ü¤«¤éµ¢¤ì¤ë!?¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÅÅ·ç¤ÏRPG¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÅÄ¸¶¡¡»³±Û¤¨¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Çà»Ä¤êHP10á¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔ°Â¤¬¶»¤Ë±²´¬¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤À¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âEV¤È¤·¤Æ¤ÎÁö¤ê¤ÏÊ¸¶ç¥Ê¥·¡£¤¿¤À¡¢¸½¾õ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ë°¦¼Ö¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀË¤·¤¤°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ý¥óÂÀ¡¡¤Í¤§¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡©
¡½¡½º£²ó¼èºà¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï888Ëü9000±ß¡Á¡£
¥Ý¥óÂÀ¡¡Æü»º¥»¥ì¥Ê¤ÇËÍ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡¢¤Ï¤¤¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ì¥Ê¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¤Ï¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤â²ñ¾ì¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢»î¾è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·¤µ¤ó¡¢ID¡¥Buzz Pro¤Î¼Â±éÈÎÇä¸ý¾å¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·¡¡¤µ¤¡¤µ¤¡¡¢¥º¥é¥êÍ¢Æþ¼Ö¡ª¡¡¹ë²Ú¤Ê±Ç¤¨±Ç¤¨º×Åµ¤À¡ª¡¡¥Ñ¥ï¡¼¡¢¤Ö¤ÃÈô¤Ó¡¢»É·ãÅª¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹çÍý¼çµÁ¤À¤è¡ª¡¡ÎáÏÂ¤Î¥ï¡¼¥²¥ó¡¢ID¡¥Buzz¡ª
±¿Å¾¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ÎµÙ·Æ´¶¤Ï!?¡¡¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤Î¤ËÍÉ¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ª¡¡¹ø¤¬¥é¥¯¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬¤Î¥É¥¤¥Ä¤ÎÂ²ó¤ê¡£ÃÏÌÌ¤ÎµÛ¤¤¤Ä¤¡¢Áö¤ê¤ÎÍî¤ÁÃå¤¡¢ÃÊº¹¤Î¤¤¤Ê¤·¡¢²ÈÂ²¼Ö¤Ê¤Î¤ËÁö¤ê¤Î¿Ä¡ª
Å·°æ¹â¤¯¡¢»ë³¦¤âµ¤»ý¤Á¤â³«¤±¤Æ¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Æ´¤ì¤ÈÆü¾ï¤Î´Ö¡£µ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾åÉÊ¤µ¡£ÇÉ¼ê¤µ¤è¤ê¤âÀ¸³è¤ò¡ª¡¡¸ÄÀÇÉEV¡ª¡¡Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÂÎÎÏ¤Î¾Ê¥¨¥Í¤È¤¤¤¦¥¨¥³¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ªºâÉÛ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥³......¤ó¡¼!?¡¡¤½¤³¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà½ªÎ»¸å¡¢½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤Ï¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·»á¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥óÂÀ¤Î3¿Í¡Ê¡©¡Ë¤òÄ¾·â
¡ü¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡¡
1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¡ØËÍ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¥ä¥ó¥Þ¥¬·î´Ö¿·¿ÍÌ¡²è¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¼÷»Ê¡Ù¤ÇÂè47²óÊ¸éº½Õ½©Ì¡²è¾Þ¼õ¾Þ¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ê¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤È»°ËÜÂ¤Î¤Á¤ç¤ó¤Ô¡¼¡Ù¡Øº£Ìë¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¤Ê¤É¡£½µ¥×¥ìNEWS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÏËè·îÂè2¡¦Âè4ÅÚÍËÆü¤Ë¹¹¿·¡£ÂÔË¾¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯Âè2´¬¤Ï¡¢3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê!!
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó