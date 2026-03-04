OpenWorkは、企業の現役社員、元社員から2000万件以上のクチコミを蓄積し、企業をさまざまな指標のスコアで評価している日本最大級の社員クチコミサイトだ。今や就活生の約3人に2人が利用しているといわれる。彼らの協力を得て、若手社員が挙げる「評価と待遇に納得できる企業」を、独自目線でランキングした。（文／Diamond WEEKLY 事業部 編集チーム）

20代社員の満足度を生む

最大の要因は何か

OpenWorkは国内最大級の社員クチコミを有する、就職・転職のための情報プラットフォーム。在籍社員や元社員の職場環境に対するクチコミを基に、企業の評価・リポートを共有するサービスを提供している。2025年9月現在、ユーザー登録数は約753万人、蓄積された社員クチコミ数・評価スコア数は2000万件超に達している。https://www.openwork.jp

「待遇面の満足度」と「人事評価の適正感」の指標から、「若手が評価と待遇に納得できる企業」ランキングを算出。20代の満足度が高い企業を探った。

待遇面の満足度と人事評価の適正感は、それぞれ別の側面から企業を評価する重要な指標だ。待遇面の満足度が給与や福利厚生といった待遇全般への評価であるのに対し、人事評価の適正感は、実力のある社員に対する評価の公平さや納得度を測る指標となる。

次ページからのランキングを見ていこう。

