マジョルカ浅野拓磨の筋肉バッキバキ「まぶしすぎる」。現在は戦線離脱中「W杯間に合って欲しい」「サプライズ招集ありますように」の待望論も
マジョルカに所属する浅野拓磨が自身のインスタグラムを更新。４枚のセルフィーをアップロードした。
専用の器具を使ってトレーニング。上半身は裸。見事なまでのシックスパック。鍛え抜かれたボディだ。
この投稿にファンも反応。以下のようなコメントが寄せられた。
「まぶしすぎる」
「鼻血出そうでしたー」
「拓磨しい拓磨」
「筋肉フェチからしたらたまらないです」
「那須川天心とやってほしい」
「お顔見れ安心」
「復活待ってます」
「W杯間に合って欲しい。サプライズ招集あり」
「応援してます！！W杯サプライズ招集ありますように」
「待ってるよー」
「次のゴール楽しみに待ってます」
現在は日本代表から遠ざかる31歳アタッカーは、ハムストリングの負傷で戦線を離脱中。ラ・リーガで直近４試合はメンバー外。復活を待ち望む声は少なくない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像４枚】浅野拓磨が鍛え抜かれた美ボディ披露！「那須川天心とやってほしい」「筋肉フェチからしたらたまらない」の声
