【Prestige Special Edition 300】（福岡県 県境ラーメン X歳）

近所のリサイクルショップで購入しました。

ヘッドに

Prestige. Special Edition 300

Produced By Prestige Japan Group

とあります。

ネックにうっすらトラが入っていて、ゴールドパーツで作りも、しっかりしています。購入後、ネットで調べると、80年代後半に、プレステージ不動産という不動産業者が企画したギターで、30本限定で作成されたとのこと。有名な工房が作成したとのことで、その工房にメールで問い合わせると、全然関係ないですと少しお怒りモードでした（すいません）。

Seymour Duncan SSL-1 (1R)が付いていて、配線もしっかりしています。トレモロユニットはゴトー製です。ネットでは、色違いとか、メイプルネックとか、数本ヒットしたので、30本限定なのは本当かな、と思います。

詳しい情報、だれか教えてください。

◆ ◆ ◆

初めて見たー。全然わからん。確かに80年代後半から1990年にかけてのいわゆるバブル期には、突発的なブランドが現れたり、大きな宣伝予算をかけて新人バンドがいきなり登場したりと、なかなか刺激的な時代でした。いわゆる音楽が好きだったり芸能に憧れを持った不動産業のおえらいさんがドカッと予算を投じて一発狙っちゃうという動きがあったものです。どこかの工房がしっかり作ったギターに見えますね。ただセレクターとポットが安価パーツなのが気になるな。3プライに8点留めってのがオタクのこだわりなのか無知によるものか、さてどちらなのでしょう。22フレットという実用性が起用されているところを見ると確信犯かな。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



