¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¤ÏÁö¹¶¼é¤ÇàÂ¼¾å½¡Î´°Ê¾åá¤Î¹âÉ¾²Á¡Ö£¶¡Á£±£°Ç¯Áí³Û£³£±£²²¯±ßÄ¶¡×¡áÊÆ»ï
¡¡¸×¤Î¼çË¤¤¬¤¤¤è¤¤¤èà¥í¥Ã¥¯¥ª¥óá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡áºå¿À¡Ë¤¬£×£Â£Ã¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ÇÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¡¢°ìÃÊ¤È³¤³°¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡¢½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê±¦ÍãÀÊ¤ÎÃæÃÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¹ë²÷¤Ê£³¥é¥ó¡£ºòµ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£ÐÃË¤Ï½é¤Î£×£Â£ÃÁª½Ð¤Ë¤â¤Þ¤ë¤ÇÆ°¤¸¤º¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Â³¡¹¤È°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¯¤ëÊÆ¹ñ¤âÆ±ÍÍ¤À¡££±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î³«ËëÁ°¤Ê¤¬¤é¡¢º´Æ£¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê³èÌö¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯³¤¤òÅÏ¤ê¡¢ÊÆ»ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¡¢¡Ö¼¡¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í£Í£Ì£Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡©¡×¤ÈÀê¤¤¡Ö£¶¡Á£±£°Ç¯Áí³Û£²²¯¥É¥ë¡ÊÌó£³£±£²²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¡×¤Èº´Æ£¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¡ÖÂÇ·â¤Ç£×£Á£Ò¤Ï£·¡¥£·¤òµÏ¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï³°Ìî¤â¼é¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¤Ë»°ÎÝ¤Ç¥×¥é¥¹µé¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Â¼¾å¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÁöÎÝÌÌ¤Ç¤âº´Æ£¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤ì¤âÂ¼¾å¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤ÎÎ°è¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁö¹¶¼é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¾å²ó¤ë¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢º´Æ£¤¬Áá´ü¤Ë£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºå¿ÀµåÃÄ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±»ï¤â¡Öº´Æ£¤¬¼¡¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï£Í£Ì£Â¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¼¡Âè¤Ç¤½¤Î¼¡¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Û¤ÉÃ±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£×£Â£Ã¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î»²²Ã¤¬Áý¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îà°ìÂç»Ô¾ìá¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Öº´Æ£¤¬£×£Â£Ã¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Êºå¿À¡Ë¤òÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤±¤ì¤Ð¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¿¿¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ³¤³°¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£º£¸å¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤¬ÂçÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£