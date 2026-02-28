25歳女優の“なかなか終わらない”キスシーンに…菊池風磨も思わず「もう止めよう！」

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

2月25日（水）に放送された第3話では、参加者同士のなかなか終わらないキスシーンに、MC陣がタジタジになる場面があった。

©AbemaTV, Inc.

同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。

参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

新シーズンには、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが務めている。

今回は、気になる3人に票を入れる「2ndモテVOTE」に先駆け、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」が朝一番に行われ、その後の行動次第で運命が決まる緊迫した1日が描かれた。

この日は、「1stモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキ（田中ゆうき／30歳）のキングチームと、暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえ（川瀬もえ／32歳）のクイーンチームに別れてグループデートへ。

その後、寮に戻った一同は、それぞれ生き残りをかけたアプローチを仕掛けることに。

©AbemaTV, Inc.

前回の第2話で急速に距離を縮めたモデルのたいせい（陸大成／25歳）と女優のはづき（木村葉月／25歳）は、さっそく2人きりに。

たいせいが「Pre 2ndモテVOTE」で0票だったことを受け、はづきは「（2ndモテVOTEでは）たいせい君には票を入れるつもり」と宣言する。

しかし、「嘘つかれてるのかなと正直思った」と話すたいせいは、「安心できひんな」「証明して」と要求。すると、はづきは「目つぶって」と投げかけ、たいせいと濃厚なキスを交わした。

©AbemaTV, Inc.

スタジオMC陣が「ついに来た！」「しちゃったの!?」と動揺するなか、なかなか終わらないキスシーンに菊池が思わず「もう止めよう…まだ3話！」とツッコミを入れる場面も。

序盤からフルスロットルで繰り広げられる大胆なアピール合戦に、MC陣もタジタジの様子を見せていた。